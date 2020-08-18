ЗМІ: у Мінську приземлився літак ФСБ Росії



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Скріншот: Flightradar

За даними ЗМІ, це може бути літак спецзв'язку ФСБ Росії

У Мінську на тлі протестів по всій країні приземлився літак Ту-214ПУ, що належить ФСБ Росії.

Про це повідомляє білоруський Telegram-канал Nexta Live.

«Кілька хвилин тому в Мінську приземлився Ту-214ПУ (серійний номер 523, реєстраційний номер RA-64523), що належить ФСБ РФ. Імовірно, це літак спецзв'язку, призначений для польоту по колу навколо певних точок під час виїзних візитів перших осіб РФ», – йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Смоленській області в бік Білорусі рухається колона військової техніки.

У неділю на російських дорогах неподалік кордону з Білоруссю також помітили кілька великих колон автозаків без номерів з людьми без розпізнавальних знаків.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести.

Згодом Лукашенко ще раз поговорив із Путіним, вдруге протягом вихідних.