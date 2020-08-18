ЗМІ: у Мінську приземлився літак ФСБ Росії
За даними ЗМІ, це може бути літак спецзв'язку ФСБ Росії
У Мінську на тлі протестів по всій країні приземлився літак Ту-214ПУ, що належить ФСБ Росії.
Про це повідомляє білоруський Telegram-канал Nexta Live.
«Кілька хвилин тому в Мінську приземлився Ту-214ПУ (серійний номер 523, реєстраційний номер RA-64523), що належить ФСБ РФ. Імовірно, це літак спецзв'язку, призначений для польоту по колу навколо певних точок під час виїзних візитів перших осіб РФ», – йдеться в повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомили, що у Смоленській області в бік Білорусі рухається колона військової техніки.
У неділю на російських дорогах неподалік кордону з Білоруссю також помітили кілька великих колон автозаків без номерів з людьми без розпізнавальних знаків.
Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.
Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести.
Згодом Лукашенко ще раз поговорив із Путіним, вдруге протягом вихідних.