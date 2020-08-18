Порошенко попередив Білорусь: Путін може піти на все



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Петро Порошенко закликає Білорусь в першу чергу не допустити впливу з боку Російської Федерації

На сьогодні червоних ліній для Путіна не існує, зазначив п’ятий президент України

Кремль може скористатись політичною дестабілізацією у Білорусі, так як у 2014 році зробив це з Україною, анексувавши Крим та розв’язавши війну на Донбасі. Тому перш за все Білорусь потребує захисту від агресивного зовнішнього тиску.

Про це п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко сказав в інтерв’ю міжнародному телеканалу «Настоящее время», який є спільним медіа-проектом Радіо «Свобода» та «Голосу Америки».

«Позиція, яка є надзвичайно важливою зараз – це захистити Білорусь від спроби впливу на ті процеси, які відбуваються в країні, спроби впливу ззовні. В першу чергу не допустити впливу з боку Російської Федерації. Ми говоримо не тільки про якесь військове втручання, про яке сьогодні не говорить лише лінивий. Я думаю, що білоруси не приймуть таку атаку на їхній суверенітет, на державну незалежність. Незважаючи на те, що постійно приходить інформація про пересування частин Росгвардії, особового складу, автомобілів, бронетранспортерів. Я дуже сподіваюся і молюся, щоб цього не відбулося», – зазначив Порошенко.

«Є певні безпекові виклики. Наприклад, дуже відома ситуація з вагнеровцями. Що таке вагнеровці – мені як п’ятому президенту і Верховному Головнокомандувачу Збройних сил України дуже добре відомо, бо в 2014-му році російські найманці тисячами заходили в Україну, розстрілюючи мирне населення, застосовуючи зброю. Де-факто до підтягування в серпні 2014-го року регулярних ЗСУ Російської Федерації, в тому числі російські десантники були нашими воїнами захоплені в полон і представлені світу. На сьогоднішній день ці інструменти у зовнішній політиці Росії є надзвичайно небезпечними не лише для України. Вони небезпечні для Сирії, Лівії, Африки і практика показує, що вони можуть бути небезпечні і для Білорусі», – наголосив п’ятий президент України.

«У 2014 році Путін продемонстрував дуже широкий спектр своїх безвідповідальних дій, коли він розпочав надзвичайно небезпечну не лише для України анексію Криму і агресію на Сході. Це було надзвичайно небезпечно для ситуації глобальної безпеки в світі, коли країна-постійний член РБ ООН своїми безвідповідальними діями зруйнувала всю повоєнну систему глобальної безпеки в світі, зруйнувала передбачувану ситуацію для самої Росії. Бо були вкрадені і перспектива росту, і напрямки демократичного розвитку, і зроблено неможливою участь Росії у Великій сімці», – нагадав Порошенко.

«Далі пішли терористичні атаки за участю та за наказом, як зараз виявляється, керівництва Росії проти MH 17, накази на обстріли української землі з російської території не лише ЗСУ, а й цивільних», – зазначив Порошенко.

За словами Порошенка, криваві уроки анексії Криму і агресії на Донбасі, та висока ціна, яку Росія заплатила і ще заплатить за абсолютно безвідповідальні дії, мали б зупинити Путіна від подальших агресивних планів.

«Але на сьогодні червоних ліній для Путіна не існує. Він може піти на все», – застерігає Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні ввечері ЗМІ повідомили про прибуття літака ФСБ Росії до Мінська.

Раніше ЗМІ інформували, що у Смоленській області в бік Білорусі рухається колона військової техніки.

У неділю на російських дорогах неподалік кордону з Білоруссю також помітили кілька великих колон автозаків без номерів з людьми без розпізнавальних знаків.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести.

Згодом Лукашенко ще раз поговорив із Путіним, вдруге протягом вихідних.