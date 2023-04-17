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Велика пожежа біля ТЕЦ: горить центр Москви (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Велика пожежа біля ТЕЦ: горить центр Москви (відео)
У центрі Москви спалахнула пожежа
фото з відкритих джерел

Площа пожежі сягнула 600 квадратних метрів

У Москві в понеділок, 17 квітня, спалахнула сильна пожежа. Займання сталося в районі ТЕЦ на Бережківській набережній, у центрі столиці РФ. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

На відео з місця події видно потужне задимлення. Туди з'їхалися пожежні машини.

Тим часом у МНС Росії заявили, що вогонь охопив кафе східної кухні в адміністративній будівлі. За словами адміністрації, людей там немає. Площа пожежі – 600 квадратних метрів, їй надано підвищений ранг складності.

За інформацією росЗМІ, займання сталося в чайхані під назвою «Плов центр». Відомо, що на Бережківській набережній розташована ТЕЦ-12, яка входить до складу ПАТ «Мосенерго».

Дим у центрі Москви
Дим у центрі Москви
фото з відкритих джерел

«Будівля повністю згоріла, на площі 200 квадратних метрів обвалився дах з боку громадського харчування. З тюнінг-студії, що поряд, успішно евакуювали людей», – повідомляють ЗМІ.

Відомо, що кафе в центрі Москви згоріло майже вщент, а дим від загоряння накрив той район, де, ймовірно, знаходиться ТЕЦ.

Причиною пожежі навивають «загоряння витяжки над мангалом», постраждалих нібито немає.

Нагадаємо, що сьогодні вночі в російському місті Бєлгород, а також у Бєлгородському районі після вибухів сталися пожежі нібито на цивільних об'єктах.

Нещодавно в підмосковному Нахабіно спалахнула масштабна пожежа. Зазначається, що перед пожежею прогримів потужний вибух.

Теги: пожежа росія Москва

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