У Підмосков’ї після вибуху спалахнула масштабна пожежа (відео)

Деякі ЗМІ пишуть, що на складі могла перебувати списана техніка

У підмосковному Нахабіно спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Зазначається, що перед пожежею прогримів потужний вибух.

За офіційною інформацією від РФ, на складі вибухнув кисневий балон, після чого почалася пожежа. Площа займання складає тисячу квадратних метрів.

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Деякі ЗМІ пишуть, що там могла перебувати списана техніка. Чекаємо на офіційну інформацію.

Нагадаємо, у місті Одинцово Московської області у ніч проти 13 березня загорівся склад. Пожежа поширилася на площу 4320 квадратних метрів. Внаслідок загоряння у будівлі частково обвалилася покрівля на площі дві тисячі квадратних метрів.

У ніч проти 11 березня у Московській області РФ спалахнув цех із виробництва пластику.