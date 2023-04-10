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У Підмосков’ї після вибуху спалахнула масштабна пожежа (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Підмосков’ї після вибуху спалахнула масштабна пожежа (відео)
Перед пожежею прогримів потужний вибух
фото з соцмереж

Деякі ЗМІ пишуть, що на складі могла перебувати списана техніка

У підмосковному Нахабіно спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що перед пожежею прогримів потужний вибух.

За офіційною інформацією від РФ, на складі вибухнув кисневий балон, після чого почалася пожежа. Площа займання складає тисячу квадратних метрів.

Деякі ЗМІ пишуть, що там могла перебувати списана техніка. Чекаємо на офіційну інформацію.

Нагадаємо, у місті Одинцово Московської області у ніч проти 13 березня загорівся склад. Пожежа поширилася на площу 4320 квадратних метрів. Внаслідок загоряння у будівлі частково обвалилася покрівля на площі дві тисячі квадратних метрів.

У ніч проти 11 березня у Московській області РФ спалахнув цех із виробництва пластику.

Теги: росія пожежа

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