Covid-19: в яких регіонах зафіксовано різкий спалах коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У більшості регіонів України спостерігається різке зростання захворюваності на коронавірус

У Харківській області медики виявили 576 нових хворих на коронавірус

За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Харківській, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій областях, а також у Києві.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

У Харківській області зафіксували 576 нових випадків захворювання.

У Києві коронавірус діагностували у 422 осіб за добу.

В Одеській області за добу виявили 367 нових випадків інфікування.

У Сумській області виявили 312 нових заражених.

У Дніпропетровській області діагноз підтвердили у 306 осіб за добуУ Донецькій області у 294 осіб виявили коронавірус.

Згідно з даними РНБО, різке зростання захворюваності на коронавірус спостерігається в більшості регіонів України.

В Україні за минулу добу, 7 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей — 5 397. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 — померли від ускладнень.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на цьому тижні Україна перетне позначку 5 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. При цьому глава МОЗ вважає, що наразі ситуація не критична.

ВООЗ прогнозує, що в Україні буде до 9 тисяч випадків коронавірусу щодня до кінця року.

Коронавірус в Україні

Всього 244734

Хворіють 131811

Одужали 108233

Померли 4690

Копіювати код для вставки

До слова, у Харкові закінчуються ліжка для хворих на Covid-19.

Читайте також: