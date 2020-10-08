  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Covid-19: в яких регіонах зафіксовано різкий спалах коронавірусу

    • Розсилка
    У більшості регіонів України спостерігається різке зростання захворюваності на&nbsp;коронавірус&nbsp; - Covid-19: в яких регіонах зафіксовано різкий спалах коронавірусу
    У більшості регіонів України спостерігається різке зростання захворюваності на коронавірус 

    У Харківській області медики виявили 576 нових хворих на коронавірус

    За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Харківській, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій областях, а також у Києві.

    Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

    • У Харківській області зафіксували 576 нових випадків захворювання.
    • У Києві коронавірус діагностували у 422 осіб за добу.
    • В Одеській області за добу виявили 367 нових випадків інфікування.
    • У Сумській області виявили 312 нових заражених.
    • У Дніпропетровській області діагноз підтвердили у 306 осіб за добуУ Донецькій області у 294 осіб виявили коронавірус.

    Згідно з даними РНБО, різке зростання захворюваності на коронавірус спостерігається в більшості регіонів України.

    В Україні за минулу добу, 7 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей — 5 397. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 — померли від ускладнень.

    Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на цьому тижні Україна перетне позначку 5 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. При цьому глава МОЗ вважає, що наразі ситуація не критична.

    ВООЗ прогнозує, що в Україні буде до 9 тисяч випадків коронавірусу щодня до кінця року.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      244734
    • Хворіють
      131811
    • Одужали
      108233
    • Померли
      4690

    До слова, у Харкові закінчуються ліжка для хворих на Covid-19

    Читайте також: 

    медицина Україна хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies