Covid-19: в яких регіонах зафіксовано різкий спалах коронавірусу
У Харківській області медики виявили 576 нових хворих на коронавірус
За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Харківській, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій областях, а також у Києві.
Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.
- У Харківській області зафіксували 576 нових випадків захворювання.
- У Києві коронавірус діагностували у 422 осіб за добу.
- В Одеській області за добу виявили 367 нових випадків інфікування.
- У Сумській області виявили 312 нових заражених.
- У Дніпропетровській області діагноз підтвердили у 306 осіб за добуУ Донецькій області у 294 осіб виявили коронавірус.
Згідно з даними РНБО, різке зростання захворюваності на коронавірус спостерігається в більшості регіонів України.
В Україні за минулу добу, 7 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей — 5 397. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 — померли від ускладнень.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на цьому тижні Україна перетне позначку 5 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. При цьому глава МОЗ вважає, що наразі ситуація не критична.
ВООЗ прогнозує, що в Україні буде до 9 тисяч випадків коронавірусу щодня до кінця року.
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Всього244734
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Хворіють131811
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Одужали108233
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Померли4690
До слова, у Харкові закінчуються ліжка для хворих на Covid-19.
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