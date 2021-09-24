Доба на Донбасі: бойовики п'ять разів порушили «тишу»

Українські військові відповіли на обстріли російських найманців на Донбасі

Протягом останньої доби, 23 вересня, бойовики терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР», які входять до складу російських збройних формувань, пʼять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі Про це йдеться у ранковому звіті штабу операції Обʼєднаних сил.

В напрямку Південного противник вів турбуючий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Кримського російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Звечора ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в бік населеного пункту Новолуганське.

Зазначається, що військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед українських військових немає.

Протягом поточної доби, 24 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі не зафіксовано.

Нагадаємо, що інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення значно зросла. Напередодні, 22 вересня, внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що за час окупації Донбасу загинули майже 15 тисяч людей.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Організація Об'єднаних Націй повинна захищати суверенітет і територіальну цілісність країн. Україна вважатиме неприйнятним, якщо ООН самоусунеться від питання щодо Криму і Донбасу.