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    Суспільство

    Кабмін змінив правила прописки

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    Кабмін змінив правила прописки

    При реєстрації неповнолітньої дитини не вимагатимуть документи, що підтверджують право на проживання в житлі

    Уряд схвалив постанову«Про внесення змін у Правила реєстрації місця проживання».

    Згідно з документом, при реєстрації неповнолітньої дитини не вимагатимуть документи, що підтверджують право на проживання в житлі за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків чи законного представника.

    У разі відсутності цих документів, якщо житло в іпотеці або в довірчій власності, реєстрація місця проживання буде за згоди власника/співвласника житла, наймача або членів його сім'ї (за згодою іпотеко держателя або довірчого власника).

    Крім того, працівник органу реєстрації може перевірити, чи перебуває житло в іпотеці або в довірчій власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

    У заяві на реєстрацію місця проживання відтепер можна вказувати, що житло перебуває в іпотеці/довірчій власності як спосіб забезпечення виконання зобов'язань.

    До слова, раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв іпотеку для українців під 10%

    «Ми дотиснемо банківську систему України, незважаючи на те, що вона у нас дуже, дуже дуже незалежна. Ми їх дотиснемо, і банки будуть не дуже обережними, видаючи кредити нашому населенню», – заявив президент.

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