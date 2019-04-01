Договір про дружбу України з Росією більше не діє



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Reuters

Дія договору закінчилась 31 березня

Відсьогодні, з 1 квітня 2019 року, Договір про дружбу України з Росією не є чинним.

Закон про припинення Договору про дружбу з Росією набув чинності 12 грудня 2018 року. Договір підписали в 1997 році президент України Леонід Кучма і президент Росії Борис Єльцин. Він набув чинності 1 квітня 1999 року, сторони зобов'язалися поважати територіальну цілісність і підтвердили непорушність існуючих між ними на момент підписання договору кордонів.

Договір передбачав, що сторони поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів, а також будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою.