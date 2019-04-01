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    Договір про дружбу України з Росією більше не діє

    • Розсилка
    Договір про дружбу України з Росією більше не діє
    Фото: Reuters

    Дія договору закінчилась 31 березня

    Відсьогодні, з 1 квітня 2019 року, Договір про дружбу України з Росією не є чинним.

    Закон про припинення Договору про дружбу з Росією набув чинності 12 грудня 2018 року. Договір підписали в 1997 році президент України Леонід Кучма і президент Росії Борис Єльцин. Він набув чинності 1 квітня 1999 року, сторони зобов'язалися поважати територіальну цілісність і підтвердили непорушність існуючих між ними на момент підписання договору кордонів.

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    Договір передбачав, що сторони поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів, а також будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою.

    Нагадаємо, закон про припинення Договору про дружбу з Росією набув чинності 12 грудня 2018 року. Договір підписали в 1997 році президент України Леонід Кучма і президент Росії Борис Єльцин. Він набув чинності 1 квітня 1999 року, сторони зобов'язалися поважати територіальну цілісність і підтвердили непорушність існуючих між ними на момент підписання договору кордонів.

    Російська сторона розкритикувала цей крок, зазначивши, що з точки зору Кремля «це є проявом неповаги до свого власного народу та його інтересів». Також ухвалення цього закону Москва назвала «необачним кроком».
    12 березня через припинення дії Договору про дружбу Міністерство закордонних справ Російської Федерації направило Україні ноту
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