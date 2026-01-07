Родніна: Говорити про справедливість складно

Радянська фігуристка, триразова олімпійська чемпіонка (1972, 1976, 1980 роки), а нині одіозна депутатка Держдуми РФ Ірина Родніна у розмові з пропагандистами висловила думку про те, чи потрібно застосовувати санкції до американського спорту через операцію США у Венесуелі, яка призвела до затримання диктатора Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє «Главком».

«Перестанемо говорити слово «справедливо». Ми маємо реальні рішення та події. Я дуже сумніваюся, що на спортсменів із США накладуть санкції. Було б, напевно, правильно запровадити їх: і до спортсменів Ізраїлю, і до спортсменів Сполучених Штатів, якщо таке запроваджується до спортсменів однієї країни. Цілком незрозуміло, чому це запроваджується до спортсменів із Білорусі», – заявила Родніна.

Вона також поскаржилася на те, що раніше ніколи не карали спортсменів з США.

«Але, з іншого боку, якщо брати історію, ми пам'ятаємо: війна у В'єтнамі, Ірак, ціла купа всього. Коли карали американських спортсменів? Мені здається, немає такого року, коли Америка не брала участі у якихось військових подіях, але жодного разу не застосовували санкцій. Тому говорити про справедливість складно, треба говорити про реальність. Реальність ми бачимо: це стосується не тільки спорту, а й економіки, і бізнесу, навіть дипломатичних взаємин, теле- та радіокомунікацій», – сказала Родніна.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої було затримано диктатор Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни.

До слова, російські чиновники продовжують реагувати на військову операцію США у Венесуелі, але реакція високопоставлених керівників Кремля залишається відносно стриманою.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.