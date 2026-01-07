Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Депутатка Думи хоче запровадження санкцій щодо спортсменів з США через затримання Мадуро

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Депутатка Думи хоче запровадження санкцій щодо спортсменів з США через затримання Мадуро
США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої було затримано диктатор Ніколаса Мадуро

Родніна: Говорити про справедливість складно

Радянська фігуристка, триразова олімпійська чемпіонка (1972, 1976, 1980 роки), а нині одіозна депутатка Держдуми РФ Ірина Родніна у розмові з пропагандистами висловила думку про те, чи потрібно застосовувати санкції до американського спорту через операцію США у Венесуелі, яка призвела до затримання диктатора Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє «Главком».

«Перестанемо говорити слово «справедливо». Ми маємо реальні рішення та події. Я дуже сумніваюся, що на спортсменів із США накладуть санкції. Було б, напевно, правильно запровадити їх: і до спортсменів Ізраїлю, і до спортсменів Сполучених Штатів, якщо таке запроваджується до спортсменів однієї країни. Цілком незрозуміло, чому це запроваджується до спортсменів із Білорусі», – заявила Родніна.

Вона також поскаржилася на те, що раніше ніколи не карали спортсменів з США.

«Але, з іншого боку, якщо брати історію, ми пам'ятаємо: війна у В'єтнамі, Ірак, ціла купа всього. Коли карали американських спортсменів? Мені здається, немає такого року, коли Америка не брала участі у якихось військових подіях, але жодного разу не застосовували санкцій. Тому говорити про справедливість складно, треба говорити про реальність. Реальність ми бачимо: це стосується не тільки спорту, а й економіки, і бізнесу, навіть дипломатичних взаємин, теле- та радіокомунікацій», – сказала Родніна.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої було затримано диктатор Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни.

До слова, російські чиновники продовжують реагувати на військову операцію США у Венесуелі, але реакція високопоставлених керівників Кремля залишається відносно стриманою.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Читайте також:

Теги: росія спорт США Венесуела Державна Дума

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світова література ширша за російську, як не крути
Хто ж так плаче за Булгаковим?
20 грудня, 2025, 12:55
Санкції змусили Росію різко знижувати ціни на нафту для Китаю
Російська нафта для Китаю подешевшала до історичного мінімуму – Reuters
8 грудня, 2025, 13:28
Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Венесуели, зокрема проти трьох племінників дружини президента Ніколаса Мадуро
США запровадили нові санкції проти родини Мадуро
12 грудня, 2025, 02:46
Репарації для України: конвенцію підпишуть безпрецедентна кількість держав
Генсек РЄ: Рекордна кількість держав готова підписати конвенцію щодо репарацій для України
16 грудня, 2025, 13:45
Очільник ФІДЕ Дворковіч неодноразово відвідував РФ під час повномасштабного вторгнення та є зацікавленою стороною в поверненні росіян до змагань з прапором
ФІДЕ може повернути національну символіку російським шахістам
11 грудня, 2025, 15:39
АЕС України працюють на зниженій потужності через удари по енергетиці
Масована атака РФ змусила українські АЕС зменшити потужність
23 грудня, 2025, 12:37
Мадуро після затримання у американському літаку
Яку стратегію захисту оберуть адвокати Мадуро: деталі CNN
4 сiчня, 23:17
Заводи олігарха виготовляють компоненти до балістичних ракет «Іскандер»
Скандальний олігарх став президентом Федерації хокею з м'ячем Росії
26 грудня, 2025, 14:27
У Твері було гучно
Дрони атакували понад 20 регіонів Росії: деталі нічної атаки
Вчора, 07:38

Новини

«Величезна відповідальність». Перший коментар прапороносця України на Олімпіаді-2026
«Величезна відповідальність». Перший коментар прапороносця України на Олімпіаді-2026
Двічі був олімпійським чемпіоном. Пішов з життя легендарний гандбольний тренер з Горлівки
Двічі був олімпійським чемпіоном. Пішов з життя легендарний гандбольний тренер з Горлівки
Депутатка Думи хоче запровадження санкцій щодо спортсменів з США через затримання Мадуро
Депутатка Думи хоче запровадження санкцій щодо спортсменів з США через затримання Мадуро
Вперше в історії двоє українських скелетоністів увійшли до топ-15 етапу Кубка світу
Вперше в історії двоє українських скелетоністів увійшли до топ-15 етапу Кубка світу
Довбик відзначився забитим м'ячем у матчі чемпіонату Італії
Довбик відзначився забитим м'ячем у матчі чемпіонату Італії
Турнір WTA 500: Костюк у вирішальному сеті знищила скандальну ексросіянку
Турнір WTA 500: Костюк у вирішальному сеті знищила скандальну ексросіянку

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
Вчора, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua