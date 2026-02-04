Атака на Україну, блекаут у Білгороді, заява Трампа про Путіна: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 4 лютого 2026 року

Росія атакувала безпілотниками Одесу, запустила ракети на Харків, президент США Дональд Трамп виправдав російського диктатора Володимира Путіна, який порушив енергетичне перемир'я, запропоноване Сполученими Штатами, у Білгороді та області у РФ стався блекаут.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 4 лютого:

Блекаут у Білгороді та області

Білгород освічується лише фарами від машин скріншот з відео

Білгород та область опинилися у стані блекауту після ракетної атаки та вибухів. Окрім повної відсутності електроенергії, у регіоні спостерігаються серйозні проблеми зі зв'язком, зокрема в мережі «Мегафон».

Очільник області В’ячеслав Гладков підтвердив серйозне пошкодження інфраструктурного об’єкта внаслідок атаки. За результатами засідання оперативного штабу він заявив, що не оприлюднюватиме детальний графік відновлювальних робіт, аби запобігти повторним ударам. За словами посадовця, наразі триває обстеження пошкодженого обладнання, а першочерговим завданням є повернення тепла та води в оселі.

Росія атакувала Одесу БпЛА

Руйнування в Одесі фото: Одеська МВА

Вночі 4 лютого російські терористи атакували Одесу безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Внаслілок атаки є руйнування цивільної та промислової інфраструктури у двох районах. Через обстріл постраждав двоповерховий житловий будинок: зруйновано покрівлю, пошкоджено перекриття у квартирах, вибуховою хвилею вибило шибки в сусідніх будівлях та посікло автівки. Також пошкоджено школу та дитячий садок. Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю промислового об'єкта, де виникла пожежа.

РФ вдарила по Харкову

фото з відкритих джерел

Вночі 4 лютого російська окупаційна армія вдарила ракетами по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Терехов зазначив, що росіяни завдали два ракетні удари: один – у найближчому передмісті Харкова, інший – у Салтівському районі міста.

Внаслідок влучання у Салтівському районі пошкоджені приватні житлові будинки. Крім того, є інформація про влучання ворожого БпЛА типу «Молнія» у цьому ж районі.

Трамп прокоментував удар Росії по Україні

фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін «стримав слово» щодо тижневої паузи в обстрілах України, яка нібито тривала з неділі по неділю..

Американський лідер наголосив, що особисто просив Кремль припинити удари через екстремальні морози, і назвав факт тижневого затишшя позитивним сигналом для дипломатії. Водночас Трамп констатував, що після завершення обумовленого терміну Росія завдала по Україні потужного удару.

У США завершився короткочасний шатдаун

Зал засідань Палати представників США у вівторок фото: House TV

Палата представників США проголосувала за документ, який дозволяє відновити повноцінну роботу федерального уряду після короткочасного припинення фінансування, що розпочалося минулої суботи.

Рішення було прийняте мінімальною більшістю: «за» висловилися 217 конгресменів, тоді як 214 виступили проти. Дональд Трамп вже підписав законопроект щодо припинення шатдауну.

Згідно з положеннями законопроєкту, більшість державних установ отримають стабільне фінансування до завершення поточного фінансового року, тобто до кінця вересня.

