Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Україну, блекаут у Білгороді, заява Трампа про Путіна: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Україну, блекаут у Білгороді, заява Трампа про Путіна: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 4 лютого 2026 року

Росія атакувала безпілотниками Одесу, запустила ракети на Харків, президент США Дональд Трамп виправдав російського диктатора Володимира Путіна, який порушив енергетичне перемир'я, запропоноване Сполученими Штатами, у Білгороді та області у РФ стався блекаут.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 4 лютого:

Блекаут у Білгороді та області

Білгород освічується лише фарами від машин
Білгород освічується лише фарами від машин
скріншот з відео

Білгород та область опинилися у стані блекауту після ракетної атаки та вибухів. Окрім повної відсутності електроенергії, у регіоні спостерігаються серйозні проблеми зі зв'язком, зокрема в мережі «Мегафон».

Очільник області В’ячеслав Гладков підтвердив серйозне пошкодження інфраструктурного об’єкта внаслідок атаки. За результатами засідання оперативного штабу він заявив, що не оприлюднюватиме детальний графік відновлювальних робіт, аби запобігти повторним ударам. За словами посадовця, наразі триває обстеження пошкодженого обладнання, а першочерговим завданням є повернення тепла та води в оселі.

Росія атакувала Одесу БпЛА

Руйнування в Одесі
Руйнування в Одесі
фото: Одеська МВА

Вночі 4 лютого російські терористи атакували Одесу безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Внаслілок атаки є руйнування цивільної та промислової інфраструктури у двох районах. Через обстріл постраждав двоповерховий житловий будинок: зруйновано покрівлю, пошкоджено перекриття у квартирах, вибуховою хвилею вибило шибки в сусідніх будівлях та посікло автівки. Також пошкоджено школу та дитячий садок. Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю промислового об'єкта, де виникла пожежа.

РФ вдарила по Харкову

Атака на Україну, блекаут у Білгороді, заява Трампа про Путіна: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

Вночі 4 лютого російська окупаційна армія вдарила ракетами по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Терехов зазначив, що росіяни завдали два ракетні удари: один – у найближчому передмісті Харкова, інший – у Салтівському районі міста.

Внаслідок влучання у Салтівському районі пошкоджені приватні житлові будинки. Крім того, є інформація про влучання ворожого БпЛА типу «Молнія» у цьому ж районі. 

Трамп прокоментував удар Росії по Україні

Атака на Україну, блекаут у Білгороді, заява Трампа про Путіна: головне за ніч фото 2
фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін «стримав слово» щодо тижневої паузи в обстрілах України, яка нібито тривала з неділі по неділю..

Американський лідер наголосив, що особисто просив Кремль припинити удари через екстремальні морози, і назвав факт тижневого затишшя позитивним сигналом для дипломатії. Водночас Трамп констатував, що після завершення обумовленого терміну Росія завдала по Україні потужного удару.

У США завершився короткочасний шатдаун

Зал засідань Палати представників США у вівторок
Зал засідань Палати представників США у вівторок
фото: House TV

Палата представників США проголосувала за документ, який дозволяє відновити повноцінну роботу федерального уряду після короткочасного припинення фінансування, що розпочалося минулої суботи. 

Рішення було прийняте мінімальною більшістю: «за» висловилися 217 конгресменів, тоді як 214 виступили проти. Дональд Трамп вже підписав законопроект щодо припинення шатдауну.

Згідно з положеннями законопроєкту, більшість державних установ отримають стабільне фінансування до завершення поточного фінансового року, тобто до кінця вересня.

Інші важливі новини:

Теги: США пожежа росія путін Дональд Трамп бізнес обстріл блекаут Ілон Маск Ігор Терехов Сергій Лисак Одеса Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мерц: Україна на порозі енергетичної катастрофи через посилення російських атак
Мерц: Україна на порозі енергетичної катастрофи через посилення російських атак
6 сiчня, 01:56
Унаслідок операції США, під час якої був усунений від влади президент Ніколас Мадуро, загинули 100 осіб
МВС Венесуели озвучило кількість загиблих після операції США
8 сiчня, 04:54
Перед виборами Трамп побажав удачі Орбану
Трамп побажав удачі Орбану на виборах в Угорщині
9 сiчня, 11:51
Рубіо пояснив, чому США відмовилися від 66 міжнародних організацій
Рубіо пояснив, чому США відмовилися від 66 міжнародних організацій
11 сiчня, 00:35
Останнім часом президент США неодноразово заявляв про намір контролювати острів
Трамп пригрозив прем’єру Гренландії за бажання залишитися з Данією
14 сiчня, 08:48
У Брукліні з'явився мурал на честь убитої української біженки Ірини Заруцької
У Брукліні з'явився мурал на честь убитої української біженки Ірини Заруцької
19 сiчня, 03:29
Трамп хоче завдати достатньо потужного удару по іранському режиму, щоб змусити Тегеран піти на поступки Вашингтону
WSJ: Трамп доручив підготувати план швидкого удару по Ірану без затяжної війни
1 лютого, 01:45
Росія у 2026 році планує запустити «Орєшнік» у серійне виробництво
Скільки ракет «Орєшнік» є у Росії: розвідка назвала цифри
24 сiчня, 16:54
Генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков
Екологічна сталь – це матеріал майбутнього: СЕО «Метінвесту» розповів про модель модернізації для України
29 сiчня, 19:08

Події в Україні

Атака на Україну, блекаут у Білгороді, заява Трампа про Путіна: головне за ніч
Атака на Україну, блекаут у Білгороді, заява Трампа про Путіна: головне за ніч
Чи зможе Україна примусити Кремль до миру через втрати РФ? Аналіз CNN
Чи зможе Україна примусити Кремль до миру через втрати РФ? Аналіз CNN
Росія вдарила по Харкову ракетами
Росія вдарила по Харкову ракетами
Хімічні грілки для «пташок»: як українські військові рятують БпЛА від морозів
Хімічні грілки для «пташок»: як українські військові рятують БпЛА від морозів
Мирний план Трампа стане пасткою для України: пояснення Telegraph
Мирний план Трампа стане пасткою для України: пояснення Telegraph
Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, пошкоджено багатоповерхівку
Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, пошкоджено багатоповерхівку

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua