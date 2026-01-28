Головна Світ Політика
У Білому домі з'явився знімок Трампа з Путіним

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Білому домі з’явився знімок Трампа з Путіним
У Білому домі з'явилася фотографія президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним
фото: Getty Images

Поява знімка спричинила бурхливе обговорення в мережі

У Білому домі з'явилася фотографія президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила кореспондентка PBS News Ліз Ландерс, пише «Главком».

За словами журналістки, йдеться про фото, зроблене під час зустрічі Трампа та Путіна на Аляскі у серпні 2025 року. Ландерс зазначила, що раніше цього знімка у приміщеннях Білого дому не було.

У Білому домі з’явився знімок Трампа з Путіним фото 1
x.com/ElizLanders

Офіційних коментарів від адміністрації Білого дому щодо появи цього фото наразі не надходило.

Нагадаємо, Дональд Трамп «не в захваті» від російського диктатора Володимира Путіна через його небажання припиняти війну проти України. 

До слова, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни. 

