У Білому домі з’явився знімок Трампа з Путіним

У Білому домі з'явилася фотографія президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила кореспондентка PBS News Ліз Ландерс, пише «Главком».

За словами журналістки, йдеться про фото, зроблене під час зустрічі Трампа та Путіна на Аляскі у серпні 2025 року. Ландерс зазначила, що раніше цього знімка у приміщеннях Білого дому не було.

Офіційних коментарів від адміністрації Білого дому щодо появи цього фото наразі не надходило.

Нагадаємо, Дональд Трамп «не в захваті» від російського диктатора Володимира Путіна через його небажання припиняти війну проти України.

До слова, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.