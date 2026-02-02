Головна Світ Соціум
П’ятирічного хлопчика, затриманого агентами ІСЕ, звільнено з-під варти

Іванна Гончар
Іванна Гончар
П’ятирічного хлопчика, затриманого агентами ІСЕ, звільнено з-під варти
Фото п’ятирічного хлопчика в зимовому одязі швидко поширилося в соцмережах і викликало хвилю обурення
Адвокат родини раніше заявляв, що Ліам і його батько легально в’їхали до США з Еквадору

П’ятирічного Ліама Конехо Рамоса та його батька Адріана Конехо Аріаса звільнили з імміграційного центру утримання в Техасі після понад тижня перебування під вартою. Вони повернулися до Міннеаполіса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Батька і сина затримали агенти ICE 20 січня біля їхнього будинку в передмісті Міннеаполіса. За даними шкільного округу, хлопчик повертався зі школи разом із батьком, коли їх зупинили імміграційні агенти.

Фото п’ятирічного хлопчика в зимовому одязі швидко поширилося в соцмережах і викликало хвилю обурення. Правозахисники та місцева влада заявляли, що дитину фактично використали як засіб тиску для спроби затримати її матір. Міністерство внутрішньої безпеки США ці звинувачення заперечувало.

Адвокат родини раніше заявляв, що Ліам і його батько легально в’їхали до США з Еквадору та мають відкриту справу про надання притулку без рішення про депортацію.

Раніше повідомлялось, що Федеральний суддя США зобов’язав Імміграційну та митну службу США (ICE) звільнити п’ятирічного Ліама Конехо Рамоса та його батька Адріана Конехо Аріаса з-під варти в центрі утримання в штаті Техас.

Рішення ухвалив федеральний суддя Фред Бієрі, який постановив, що хлопчика та його батька мають звільнити не пізніше вівторка, 3 лютого.

