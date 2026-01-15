Головна Світ Політика
search button user button menu button

Guardian пояснив, що об’єднує Україну, Гренландію і Венесуелу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Guardian пояснив, що об’єднує Україну, Гренландію і Венесуелу
Guardian назвав спільний чинник криз в Україні, Гренландії і Венесуелі
фото з відкритих джерел

Оглядач пов’язав три кризи з політикою Дональда Трампа

Три міжнародні кризи довкола України, Гренландії та Венесуели мають спільну причину – політику президента США Дональда Трампа, який ухвалює рішення, керуючись власними уявленнями про мораль і вигоду. Про це повіомляє «Главком» з посиланням на міжніродного оглядача Guardian Саймона Тісдолла.

Автор звертає увагу на заяву Трампа, в якій він сказав, що єдиним обмеженням його влади є «моя власна мораль, мій власний розум». На думку Тісдолла, така позиція має прямі наслідки для світової безпеки, демократії та довіри між державами.

Оглядач вважає, що у випадку з Гренландією Трамп переслідує насамперед ресурсні інтереси. Він нагадав, що президент США без доказів заявляв про нібито активну присутність російських і китайських військових кораблів поблизу острова. Водночас міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен спростував ці твердження.

За оцінкою Guardian, реальним мотивом США є доступ до мінеральних ресурсів Гренландії.

Подібну логіку оглядач застосовує і до Венесуели. Він вважає, що попередні дії адміністрації Трампа щодо режиму Ніколаса Мадуро були спрямовані не на захист демократії, а на контроль над нафтовими ресурсами країни.

Найбільших наслідків така політика, на думку Тісдолла, завдала Україні. Оглядач нагадав про неодноразові обіцянки Трампа швидко завершити війну з Росією та його суперечливі заяви щодо підтримки Києва.

«Знову і знову він відступає, зазвичай звинувачуючи президента України Володимира Зеленського» – пише Guardian.

Автор також звертає увагу, що коливання Трампа підірвали єдність союзників і послабили спільні зусилля щодо підтримки України.

Як відомо, наступного тижня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбудеться масштабна зустріч за участі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та лідерів країн «Великої сімки».

У переговорах, запланованих на 21 січня, мають взяти участь керівники Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії, а також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Дипломати прагнуть, щоб Трамп схвалив домовленості, досягнуті минулого тижня в Парижі, які вважаються критичними для запобігання новій великій війні.

Попри підготовку, у європейських кулуарах панує занепокоєння через неоднозначну позицію американського лідера. Європейські посадовці зазначають, що без участі США будь-які безпекові механізми, включно з ідеєю Великої Британії та Франції щодо відправки військ для моніторингу миру, не матимуть реальної сили. Наразі присутність такої кількості світових лідерів на форумі в Давосі може стати рекордною, що підкреслює вагу майбутнього діалогу з Трампом.

Теги: Гренландія Україна Венесуела Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

20 січня 2025 року Трамп у своїй інавгураційній промові заявив, що США повернуть собі Панамський канал
«Ми – наддержава». США повертаються до політики сили?
6 сiчня, 10:55
У чому полягає антиукраїнськість Михайла Булгакова?
Українофоб чи русофоб? Головний секрет Булгакова, про який всі мовчать
26 грудня, 2025, 09:27
У описі Трампа вказано, що він виконав свою обіцянку про початок «золотого віку Америки»
Білий дім встановив на «Президентській алеї слави» таблички з критикою попередників Трампа
18 грудня, 2025, 09:29
Трамп готовий приїхати в Україну
Трамп готовий приїхати в Україну
29 грудня, 2025, 00:13
Грузія передала Україні дев’ять генераторів
Грузія відправила Україні генератори на суму понад $500 тисяч 
29 грудня, 2025, 17:41
Зеленський після переговорів з Трампом дав інтерв'ю
Заяви Зеленського та Трампа, вибухи в Одесі та Харкові: головне за ніч
30 грудня, 2025, 05:49
Ніколас Мадуро виріс у робочій сім'ї з лівими поглядами
Ніколас Мадуро: що відомо про президента Венесуели та його сім’ю
3 сiчня, 13:50
Мирослав Маринович висловився про референдум в Україні щодо мирної угоди
«Зупинятися не можна». Маринович застеріг українців від схвалення мирної угоди
6 сiчня, 18:17
Україна точно не Росія й нам не потрібні вибори чи референдум за будь-яку ціну, заявив Стефанчук
Стефанчук назвав питання, яке може бути винесене на всеукраїнський референдум
3 сiчня, 19:58

Політика

У Москві знайдено мертвим ексзаступника голови Мінпраці РФ
У Москві знайдено мертвим ексзаступника голови Мінпраці РФ
Guardian пояснив, що об’єднує Україну, Гренландію і Венесуелу
Guardian пояснив, що об’єднує Україну, Гренландію і Венесуелу
Кронпринц Ірану пообіцяв визнати Ізраїль і відмовитися від ядерної програми
Кронпринц Ірану пообіцяв визнати Ізраїль і відмовитися від ядерної програми
Пентагон перевів авіаносну групу до Близького Сходу: деталі
Пентагон перевів авіаносну групу до Близького Сходу: деталі
Трамп поговорив з очільницею Венесуели
Трамп поговорив з очільницею Венесуели
Глава дипломатії ЄС пожартувала, що через події у світі «час почати пити»
Глава дипломатії ЄС пожартувала, що через події у світі «час почати пити»

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua