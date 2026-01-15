Guardian пояснив, що об’єднує Україну, Гренландію і Венесуелу

Оглядач пов’язав три кризи з політикою Дональда Трампа

Три міжнародні кризи довкола України, Гренландії та Венесуели мають спільну причину – політику президента США Дональда Трампа, який ухвалює рішення, керуючись власними уявленнями про мораль і вигоду. Про це повіомляє «Главком» з посиланням на міжніродного оглядача Guardian Саймона Тісдолла.

Автор звертає увагу на заяву Трампа, в якій він сказав, що єдиним обмеженням його влади є «моя власна мораль, мій власний розум». На думку Тісдолла, така позиція має прямі наслідки для світової безпеки, демократії та довіри між державами.

Оглядач вважає, що у випадку з Гренландією Трамп переслідує насамперед ресурсні інтереси. Він нагадав, що президент США без доказів заявляв про нібито активну присутність російських і китайських військових кораблів поблизу острова. Водночас міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен спростував ці твердження.

За оцінкою Guardian, реальним мотивом США є доступ до мінеральних ресурсів Гренландії.

Подібну логіку оглядач застосовує і до Венесуели. Він вважає, що попередні дії адміністрації Трампа щодо режиму Ніколаса Мадуро були спрямовані не на захист демократії, а на контроль над нафтовими ресурсами країни.

Найбільших наслідків така політика, на думку Тісдолла, завдала Україні. Оглядач нагадав про неодноразові обіцянки Трампа швидко завершити війну з Росією та його суперечливі заяви щодо підтримки Києва.

«Знову і знову він відступає, зазвичай звинувачуючи президента України Володимира Зеленського» – пише Guardian.

Автор також звертає увагу, що коливання Трампа підірвали єдність союзників і послабили спільні зусилля щодо підтримки України.

Як відомо, наступного тижня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбудеться масштабна зустріч за участі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та лідерів країн «Великої сімки».

У переговорах, запланованих на 21 січня, мають взяти участь керівники Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії, а також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Дипломати прагнуть, щоб Трамп схвалив домовленості, досягнуті минулого тижня в Парижі, які вважаються критичними для запобігання новій великій війні.

Попри підготовку, у європейських кулуарах панує занепокоєння через неоднозначну позицію американського лідера. Європейські посадовці зазначають, що без участі США будь-які безпекові механізми, включно з ідеєю Великої Британії та Франції щодо відправки військ для моніторингу миру, не матимуть реальної сили. Наразі присутність такої кількості світових лідерів на форумі в Давосі може стати рекордною, що підкреслює вагу майбутнього діалогу з Трампом.