США знову закликали американців негайно покинути Іран

США знову звернулися до своїх громадян із закликом покинути територію Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Віртуальне посольство США в Тегерані.

«Посилені заходи безпеки, закриття доріг, перебої в роботі громадського транспорту та блокування інтернету тривають. Уряд Ірану продовжує обмежувати доступ до мобільних, стаціонарних та національних інтернет-мереж. Авіакомпанії продовжують обмежувати або скасовувати рейси до Ірану та з Ірану. Громадяни США повинні очікувати на продовження перебоїв в роботі інтернету, планувати альтернативні засоби зв'язку та, якщо це безпечно, розглянути можливість виїзду з Ірану наземним транспортом до Вірменії або Туреччини», – йдеться у повідомленні.

Відомство наголошує:

Негайно покиньте Іран. Майте план виїзду з Ірану, який не залежить від допомоги уряду США.

Скасування та перебої в рейсах можливі без попередження. Зверніться безпосередньо до своєї авіакомпанії для отримання останньої інформації.

Якщо ви не можете виїхати, знайдіть безпечне місце у вашому помешканні або іншому безпечному будинку. Запасіться їжею, водою, ліками та іншими необхідними речами.

Уникайте демонстрацій, не привертайте до себе уваги та стежте за тим, що відбувається навколо.

Слідкуйте за місцевими ЗМІ, щоб бути в курсі останніх новин. Будьте готові змінити свої плани.

Заряджайте телефон і підтримуйте зв'язок із родиною та друзями, щоб інформувати їх про свій стан.

Зареєструйтеся в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP), щоб отримувати останні новини про безпеку в Ірані.

«Особи з подвійним громадянством США та Ірану повинні виїжджати з Ірану за іранськими паспортами. Іранський уряд не визнає подвійного громадянства і буде розглядати осіб з подвійним громадянством США та Ірану виключно як іранських громадян. Громадяни США піддаються значному ризику допиту, арешту та затримання в Ірані. Показ американського паспорта або демонстрація зв'язків зі Сполученими Штатами може бути достатньою причиною для затримання іранською владою. Громадяни США, які не мають дійсного американського паспорта, повинні подати заявку на його отримання в найближчому посольстві або консульстві США після виїзду з Ірану», – наголошує відомство.

Зауважимо, раніше Державний департамент закликав громадян США виїхати з Ірану 14 січня на тлі різкої ескалації протестів у цій країні та жорстоких дій силовиків режиму з придушення невдоволення громадян.

Як повідомлялося, Аятола Алі Хаменеї, який очолює Іран уже майже чотири десятиліття, опинився в найскладнішій ситуації за часи свого правління. Придушивши січневі протести з безпрецедентною жорстокістю, 86-річний лідер тепер змушений маневрувати на міжнародній арені, намагаючись уникнути прямого зіткнення зі США. Під тиском американської флотилії Хаменеї пішов на несподіваний крок – дозволив розпочати ядерні переговори, попри свою багаторічну відмову від діалогу з Вашингтоном.

До слова, адміністрація Дональда Трампа окреслила свою позицію перед початком стратегічних переговорів з Іраном, що мають відбутися в Омані. Як повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, головною метою Вашингтона є підписання договору, який повністю позбавить Тегеран можливості розвивати ядерні технології.