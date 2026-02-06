CNN: Справа Епштейна може повалити світового лідера, але це не Трамп

Скандал навколо справи Епштейна топить британського прем’єра Кіра Стармера, але не шкодить президенту США Дональду Трампу, який присутній на розкритих файлах

Справа померлого фінансиста Джеффрі Епштейна спричинила різні наслідки по обидва боки Атлантики. Поки прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер бореться за політичне виживання, Дональд Трамп демонструє імунітет до нових хвиль викриттів, незважаючи на згадки його імені в слідчих матеріалах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Для Кіра Стармера ситуація стала критичною не через особисті зв'язки з Епштейном, а через кадрове рішення. Прем’єр опинився під шквалом критики після призначення послом у Вашингтоні Пітера Мандельсона. Останній, як з’ясувалося, підтримував близькі стосунки з Епштейном навіть після його засудження у 2008 році.

Ситуацію погіршили нові дані про те, що Мандельсон міг передавати Епштейну секретну економічну інформацію під час фінансової кризи. Стармер уже приніс публічні вибачення жертвам Епштейна, назвавши дії свого колишнього соратника «зрадою країни». Проте довіра до прем'єра, який перебуває на посаді менше двох років, серйозно підірвана.

На відміну від британського колеги, Трамп почувається впевнено. Хоча в нових файлах фігурують неперевірені звинувачення та описи його взаємодії з жертвами Епштейна, офіційна влада США не висунула президенту жодних звинувачень. Політична міцність Трампа базується на кількох факторах:

вплив на Міністерство юстиції та лояльність республіканського Конгресу захищають його від агресивних розслідувань;

тактика Трампа полягає у створенні такої кількості паралельних інфоприводів, що окремі скандали просто губляться в загальному потоці;

поки республіканці в Конгресі готують повістки для Білла та Гілларі Клінтон, викликати Трампа для свідчень ніхто не поспішає.

Скандал навколо Епштейна вкотре підсвітив різницю в політичних культурах. У Британії громадське обурення вже призвело до «дефенестрації» принца Ендрю, якого позбавили титулів та резиденції. У США ж подібні заходи торкнулися лише окремих осіб, як-от Ларрі Саммерса чи юриста Бреда Карпа, тоді як вищий політичний ешелон залишається недоторканим.

Зараз Стармер намагається втриматися при владі, апелюючи до «правди та відповідальності», тоді як Трамп закликає країну «зайнятися чимось іншим», фактично ігноруючи тіні минулого.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодного стосунку до справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

«Я не маю до цього жодного стосунку. Я не маю нічого спільного з Джеффрі Епштейном», – наголосив Трамп.

До слова, Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило новий масштабний масив так званих файлів Епштейна – документів, пов’язаних зі справою фінансиста, сексуального злочинця та торговця людьми Джеффрі Епштейна.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції США не має підстав для розслідування повідомлень про ймовірну причетність президента Дональда Трампа до справи засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, оскільки ці твердження є неперевіреними та ґрунтуються на анонімних або непрямих свідченнях.