Трамп загнав себе в пастку заявами про Іран – аналіз The Hill

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп загнав себе в пастку заявами про Іран – аналіз The Hill
Трамп заявив, що рішення не завдавати удару по Ірану він ухвалив самостійно
колаж: glavcom.ua

Військовий варіант проти Ірану залишається на столі, однак, за оцінкою The Hill, негайні удари наразі не виглядають неминучими

Президент США Дональд Трамп, імовірно, відмовляється від негайних військових дій проти Іран, попри попередні жорсткі заяви на тлі масових протестів у країні. Про це йдеться матеріалі The Hill, передає «Главком».

Зазначається, що після обіцянок «дуже рішучих дій» у разі загибелі протестувальників Трамп згодом пом’якшив риторику та подякував Тегерану за відмову від масових страт.

За даними правозахисних організацій, унаслідок силового розгону протестів в Ірані загинули тисячі людей, десятки тисяч були затримані. Водночас повідомляється, що масові виступи останніми днями пішли на спад після жорстких дій сил безпеки.

Білий дім заявляє, що військовий варіант проти Ірану залишається на столі, однак, за оцінкою The Hill, негайні удари наразі не виглядають неминучими. Видання зазначає, що регіональні союзники США, зокрема країни Перської затоки, закликають Вашингтон утриматися від ескалації через ризик масштабного конфлікту на Близькому Сході.

Експерти, опитані The Hill, вважають, що Трамп фактично сам створив для себе «червону лінію», виконання якої є малореалістичним. Аналітик Атлантичної ради Нейт Свансон назвав такі заяви президента нездійсненними, а дослідник Інституту Катона Джон Гоффман зазначив, що жорстка публічна риторика звузила для Білого дому простір для маневру.

Попри це, США продовжують нарощувати військову присутність у регіоні. За даними видання, Пентагон направив на Близький Схід авіаносець USS Abraham Lincoln та ударну групу, однак, за оцінками колишніх американських посадовців, цього наразі недостатньо для повномасштабної тривалої кампанії.

Водночас експерти з Близького Сходу, на яких посилається The Hill, наголошують: навіть у разі обмежених ударів це навряд чи призведе до повалення іранського режиму.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що рішення не завдавати удару по Ірану він ухвалив самостійно та не перебував під тиском радників.

«Мене ніхто не переконував. Я переконав сам себе», – сказав Трамп, коментуючи ситуацію.

Теги: Дональд Трамп США Іран

