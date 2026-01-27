Виконувачка обов'язків президента Венесуели заявила, що з неї «досить» наказів США

Делсі Родрігес зазначила, що венесуельські політики мають самостійно вирішувати існуючі розбіжності

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес виступила з різкою критикою на адресу Вашингтона, закликавши іноземні держави припинити втручання у внутрішні справи країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Вloomberg.

Під час звернення до працівників нафтової галузі в штаті Ансоатегі вона наголосила, що венесуельські політики мають самостійно вирішувати існуючі розбіжності та конфлікти без сторонніх наказів.

«Досить уже наказів Вашингтона політикам у Венесуелі», – сказала вона групі нафтовиків у місті Пуерто-ла-Крус на заході. Ця заява пролунала в період, коли влада готує серію реформ нафтового сектору та займається звільненням політичних в’язнів, намагаючись збалансувати тиск з боку адміністрації Дональда Трампа та очікування власних прихильників.

Разом із головою Національних зборів Хорхе Родрігесом, Делсі Родрігес відвідала нафтопереробний завод у Пуерто-Ла-Крус, де представила плани щодо ліквідації державної монополії. Нові ініціативи передбачають допуск приватних компаній до виробництва та продажу сирої нафти з величезних запасів країни. Такі кроки викликали хвилю критики всередині правлячої соціалістичної партії, яка історично виступала за повний державний суверенітет над енергетичними ресурсами.

Наразі Національна асамблея готується до фінальних дебатів щодо оновленого закону про вуглеводні. Громадські консультації з цього питання мають показати, наскільки сильний опір чинним реформам чинить стара гвардія соціалістів. На думку міжнародних аналітиків, швидкість ухвалення цього законопроєкту стане ключовим індикатором того, чи вдалося чинному керівництву приборкати внутрішню опозицію та встановити контроль над стратегічно важливою галуззю в умовах економічної трансформації.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон фактично бере під контроль енергетичні ресурси Венесуели після нещодавнього повалення режиму диктатора Ніколаса Мадуро. Він пообіцяв, що найближчим часом країна отримуватиме більше грошей, ніж за останні два десятиріччя.

Як відомо, Сполучені Штати Америки офіційно розпочали продаж венесуельської нафти. Першу партію реалізували за $500 млн. Найближчими днями та тижнями очікуються додаткові продажі.

Деталі щодо першого продажу нафти невідомі, але в заяві речник Білого дому Тейлор Роджерс зазначив, що команда президента Трампа «сприяє позитивним, тривалим переговорам з нафтовими компаніями, які готові і бажають зробити безпрецедентні інвестиції для відновлення нафтової інфраструктури Венесуели».

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо «залученою» до керівництва країною в тій чи іншій якості.