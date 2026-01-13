Протести в Ірані не вщухають: Трамп обіцяє допомогу, а кількість жертв стрімко зростає

За даними правозахисної організації HRANA, під час протестів загинуло щонайменше 1850 осіб

Ситуація з придушенням протестів в Ірані залишається критичною. Президент США Дональд Трамп звернувся до демонстрантів із закликом продовжувати боротьбу, запевнивши, що підтримка вже близько. Водночас він порекомендував американським громадянам терміново залишити іранську територію. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За даними правозахисної організації HRANA, масштаб насильства досяг загрозливих масштабів: з кінця грудня під час заворушень загинуло щонайменше 1850 осіб, а понад 16,7 тис. опинилися під арештом.

Головні події на цей момент:

голова нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані гостро відреагував на відмову Трампа від офіційних зустрічей, назвавши американського лідера одним із винуватців загибелі іранців;

в країні вже п'яту добу практично відсутній інтернет. Лише сьогодні з’явилися перші повідомлення про можливість здійснення міжнародних дзвінків через стаціонарний та мобільний зв'язок;

учасники проурядових акцій визнають економічні проблеми, проте покладають відповідальність за дестабілізацію на зовнішні сили;

Велика Британія готує пакет нових санкцій, про що заявила міністерка закордонних справ Іветт Купер. Низка європейських держав викликала послів Ірану для висловлення протесту проти насильства;

незалежні експерти Організації звинуватили Тегеран у порушенні прав людини та закликали владу припинити використання летальної зброї проти мирних протестувальників;

прем'єр-міністр Катару обговорив ситуацію з іранським керівництвом, наголосивши на необхідності деескалації конфлікту.

Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до президента Дональда Трампа з вимогою вжити найжорсткіших заходів проти верховного лідера Ірану. Політик назвав аятолу Алі Хаменеї «Гітлером нашого часу».

До слова, посольство США в Ірані оприлюднило термінове звернення до американських громадян із закликом негайно виїхати з країни. Зазначається, що протести по всьому Ірану стрімко загострюються і будь-якої миті можуть перерости в масштабне насильство, що загрожує арештами та травмами. Ситуація ускладнюється блокуванням доріг, перебоями в роботі громадського транспорту та відключенням інтернету.