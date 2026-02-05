Головна Світ Політика
Трамп заявив, що хоче модернізованого ядерного договору між США та Росією

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко

фото: AP

5 лютого офіційно завершується термін дії договору СНО-3 – останньої фундаментальної угоди між США та Росією про контроль над стратегічними наступальними озброєннями

У четвер, 5 лютого, закінчується термін дії ядерного договору між США та Росією, тому Трамп знову закликав до укладення нового, посиленого пакту замість продовження чинної угоди, відомої як договір СНО-3. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

«Замість того, щоб продовжувати дію «Нового СНО», нам слід, щоб наші ядерні експерти працювали над новим, вдосконаленим та модернізованим договором, який може діяти ще довго», – заявив Трамп.

Закінчення дії договору фактично зняло останні обмеження на два найбільші атомні арсенали вперше за понад півстоліття.

Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, офіційно завершується термін дії договору СНО-3 – останньої фундаментальної угоди між США та Росією про контроль над стратегічними наступальними озброєннями. Ця подія знаменує завершення цілої епохи, коли ядерний статус дозволяв ослабленій після розпаду СРСР Москві зберігати статус наддержави та вести діалог із Вашингтоном на рівних.

Договір, укладений у 2010 році, обмежував арсенали обох країн до 1550 розгорнутих боєголовок, проте сьогодні механізми контролю остаточно зруйновані через взаємні звинувачення та відмову Росії допускати інспекції на свої об'єкти.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що запобіг кільком ядерним війнам у світі, зокрема ядерній війні між Україною та Російською Федерацією. 

Американський лідер заявив, що Сполучені Штати є найпотужнішою країною у світі, і що він повністю відновив американську армію під час свого першого терміну, «включно з новими та багатьма модернізованими ядерними озброєннями».

Теги: Дональд Трамп США росія ядерна зброя

