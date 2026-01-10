Трамп попередив про намір отримати Гренландію «легким або важким шляхом»

Дональд Трамп знову аргументував необхідність контролю над Гренландією міркуваннями національної безпеки

Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у купівлі Гренландії, заявивши про бажання реалізувати цю угоду «легким шляхом». Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Президент США аргументував необхідність контролю над островом міркуваннями національної безпеки. За його словами, якщо Сполучені Штати не заволодіють цією територією, її можуть захопити Росія або Китай, а Вашингтон не бажає бачити цих опонентів своїми безпосередніми сусідами.

Водночас, Трамп вдався до неоднозначних зауважень, зазначивши, що у разі невдачі з «легким шляхом», США оберуть «важкий». Деталей того, що саме мається на увазі під складним сценарієм, американський лідер не надав.

Попри тиск щодо територіального питання, Трамп назвав себе «великим шанувальником» Данії.

«Я хотів би укласти угоду легким шляхом, але якщо ми не зробимо це легким шляхом, то зробимо це складним. І, до речі, я також фанат Данії. Мушу сказати вам, вони були дуже добрі до мене. Я їхній великий шанувальник», – сказав президент.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю The New York Times зробив низку резонансних заяв, які ставлять під питання майбутнє трансатлантичної безпеки та світового правопорядку. Зокрема, він не виключив, що Сполученим Штатам доведеться обирати між збереженням НАТО та отриманням контролю над Гренландією.

Трамп наголосив, що перехід Гренландії у власність США є стратегічно важливим кроком, який він назвав «психологічно необхідним» для успіху країни. За його словами, повноцінне володіння територією дає переваги, яких неможливо досягти через оренду чи дипломатичні угоди.