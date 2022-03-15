Допомагає коригувати вогонь: Генштаб ЗСУ пояснив, яку інформацію про напади не можна публікувати

Не допомагайте ворогу: громадян закликають не поширювати фото та адреси обстрілів

Генштаб ЗСУ повідомляє, що оперативні кадри того, куди влучили ворожі ракети та яких руйнувань завдали, тільки допомагають ворожим артилеристам і навідникам поцілити у свою ціль

Українців закликали не поширювати під час війни інформацію в соціальних мережах, яку російські окупанти можуть використовувати для коригування свого вогню, і яка може негативно відбитися на ході операцій ЗСУ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Яка інформація може нашкодити українським захисникам і мирним громадянам:

Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об’єктів у районах виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування.

Чисельність особового складу військових частин (підрозділів).

Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їхній стан та місця зберігання.

Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати об’єкти.

Інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або плануються.

Інформація щодо системи охорони та оборони військових об’єктів та засобів захисту особового складу, озброєння та військової техніки, які використовуються (крім тих, які видимі або очевидно виражені).

Порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань.

Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залучаються).

Інформація про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, кількість, місця, райони, маршрути руху).

Інформація про військові частини (підрозділи), методику або тактику їхніх дій.

Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, що використовувались.

Інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника.

Інформація про відкладені або скасовані операції.

Інформація про зниклий або збитий літак або зникле судно та пошуково-рятувальні операції, які плануються або проводяться.

Інформація про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосування військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним розвідкам та захист інформації).

Фото- і відеозйомка, а також інша наочна інформація з представниками незаконних збройних формувань

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