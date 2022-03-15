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    Допомагає коригувати вогонь: Генштаб ЗСУ пояснив, яку інформацію про напади не можна публікувати

    Не допомагайте ворогу: громадян закликають не поширювати фото та адреси обстрілів - Допомагає коригувати вогонь: Генштаб ЗСУ пояснив, яку інформацію про напади не можна публікувати
    Не допомагайте ворогу: громадян закликають не поширювати фото та адреси обстрілів
    фото: СБУ

    Генштаб ЗСУ повідомляє, що оперативні кадри того, куди влучили ворожі ракети та яких руйнувань завдали, тільки допомагають ворожим артилеристам і навідникам поцілити у свою ціль

    Українців закликали не поширювати під час війни інформацію в соціальних мережах, яку російські окупанти можуть використовувати для коригування свого вогню, і яка може негативно відбитися на ході операцій ЗСУ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Яка інформація може нашкодити українським захисникам і мирним громадянам:

    • Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об’єктів у районах виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування.
    • Чисельність особового складу військових частин (підрозділів).
    • Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їхній стан та місця зберігання.
    • Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати об’єкти.
    • Інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або плануються.
    • Інформація щодо системи охорони та оборони військових об’єктів та засобів захисту особового складу, озброєння та військової техніки, які використовуються (крім тих, які видимі або очевидно виражені).
    • Порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань.
    • Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залучаються).
    • Інформація про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, кількість, місця, райони, маршрути руху).
    • Інформація про військові частини (підрозділи), методику або тактику їхніх дій.
    • Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, що використовувались.
    • Інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника.
    • Інформація про відкладені або скасовані операції.
    • Інформація про зниклий або збитий літак або зникле судно та пошуково-рятувальні операції, які плануються або проводяться.
    • Інформація про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосування військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним розвідкам та захист інформації).
    • Фото- і відеозйомка, а також інша наочна інформація з представниками незаконних збройних формувань

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    Теги: окупанти ЗСУ Генштаб літак військові озброєння дезінформація
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    Допомагає коригувати вогонь: Генштаб ЗСУ пояснив, яку інформацію про напади не можна публікувати