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14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 грудня – День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна відмовляти в допомозі

14 грудня відзначається День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та Всесвітній день мавп. Віряни вшановують пам’ять мучеників Филимона, Аполонія, Аріана і Феотиха.

День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС

14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

14 грудня, в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на згадку про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Внаслідок катастрофи прямого радіаційного ураження зазнала дванадцята частина території України, де постраждали 3,2 млн осіб, серед яких понад 1 млн – це діти.

З 2006 року, відповідно до Указу Президента, 14 грудня українці вшановують героїчних та самовідданих людей, багато з яких заплатили за це власним життями і здоров’ям, вшановують тих, кому вдалося локалізувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення.

Всесвітній день мавп

14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Святкування Дня мавпи 14 грудня почалося як жарт. 2000 року Кейсі Сорроу, в той час студентка Університету штату Мічиган, зробила позначку одного дня в календарі – День мавпи. Його святкували в колі студентів університету. Свято набуло популярності, коли Кейсі Сорроу стала автором коміксів і її щотижнева серія коміксів-страшилок Fetus-X прославила День мавпи – як на папері, так і в Інтернеті.

День мавпи набув великої популярності в США, Канаді, Мексиці, Німеччині і Великій Британії. Щорічно активісти організовують різні заходи, присвячені мавпам: карнавали, різні змагання, аукціони і освітні семінари, які покликані привернути увагу до прав тварин, медичних досліджень і захисту мавп.

Яке сьогодні релігійне свято

14 грудня в церковному календарі – День мучеників Филимона, Аполонія, Аріана і Феотиха. Вони постраждали за віру в Ісуса Христа під час переслідування імператора Діоклетіана.

За легендою, Аполоній, боячись катувань, попросив язичника Филимона вдягнути його одяг і принести жертву богам. Але Филимон раптом оголосив, що сам вірить у Христа і відмовився від язичництва. За це він був спалений на вогні разом з Аполонієм.

Аріан був правителем в місті Фіваїді і прибув в Антіохію, щоб мучити християн. Коли він побачив стійкість і доброту мучеників, то також став християнином і віддав своє майно бідним. За це його кинули до в’язниці і пізніше стратили. Феотих був слугою Аріана і таємно вірив у Христа. За це його також заарештували і відрубали голову мечем.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна лаятися, лихословити.
  • Не варто вживати алкоголь.
  • Не можна відмовляти в допомозі.

Народні прикмети

  • Якщо цього дня погода тепла, то таким буде і літо.
  • Над лісом видно сині хмари – чекайте на сніг.
  • Якщо впродовж дня змінюється погода, то буде відлига.
  • Вночі іній – до снігопаду вдень.

Пам’ятні події 14 грудня

  • 1900 – день народження квантової механіки.
  • 1901 – в Лондоні проведено перший турнір з настільного тенісу.
  • 1903 – в Кіті Хоук (штат Північна Кароліна), брати Райт зробили першу спробу піднятися в повітря на сконструйованому ними літаку. Однак конструкція впала ще на злеті.
  • 1911 – людина вперше підкорила Південний полюс.
  • 1918 – гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії УНР.
  • 1935 – прем'єрою оперети Й.Штрауса «Кажан» у приміщенні колишнього Троїцького народного дому відкрився Київський театр оперети.
  • 1939 – у зв'язку з нападом на Фінляндію СРСР виключений з Ліги Націй
  • 1944 – Президія Верховної Ради РРФСР своїм указом замінила назви 11 районів і відповідних районних центрів Кримської АРСР з кримськотатарських і німецьких на російські.
  • 1949 – Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю.
  • 1950 – було засноване Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
  • 1955 – членами ООН стали Народна Республіка Албанія, Австрія, Народна Республіка Болгарія, Камбоджа, Цейлон, Фінляндія, Угорська Народна Республіка, Ірландія, Італія, Йорданія, Лаос, Об'єднане Лівійське королівство, Непал, Португалія, Народна Республіка Румунія та Іспанія.
  • 1958 – третя радянська антарктична експедиція вперше досягла полюса недоступності в Антарктиді (найвіддаленішої від узбережжя материка точки).
  • 1960 – у Парижі було підписано Конвенцію про заснування Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)
  • 1994 – першим досвідом безпосереднього супутникового мовлення з території колишнього СРСР стала експериментальна трансляція з території України «Міжнародного «Слов'янського Каналу».
  • 2008 – 29-річний журналіст єгипетського телеканалу «Аль-Багдадія» Мунтазар Аль Зейді кинув черевики у американського президента Джорджа Буша зі словами «Це тобі мій прощальний поцілунок, собако!»
  • 2009 – в центрі Стокгольма відбувся запуск в експлуатацію першої у світі мобільної мережі на базі технології Long Term Evolution.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Микола, Филимон.

Теги: свята традиції свято календар

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