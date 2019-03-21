Джиммі Картер побив рекорд довгожительства серед президентів США



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Наразі вік Картера становить 94 роки і 172 дні

Тільки кілька президентів США подолали позначку в 90 років

Джиммі Картер, який обіймав посаду президента США з 1977 до 1981 року, побив рекорд довгожительства серед американських лідерів.

Про це повідомляє видання The Hill.

ЗМІ зазначає, що нині вік Картера становить 94 роки і 172 дні. Таким чином, у четвер він став на день старше Джорджа Буша-старшого, який помер у листопаді минулого року.

Тільки кілька президентів США подолали позначку в 90 років. Окрім Буша-старшого і Картера, більше 90 років прожили другий президент США Джон Адамс, 38-й американський лідер Джеральд Форд і 40-й президент США Рональд Рейган.

Нагадаємо, цього місця помер найстарший член Палати представників Конгресу США Ральф Холл. 95-річний Холл помер у своєму будинку в Рокволлі, штат Техас.