  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Довибори до Верховної Ради: на Прикарпатті зафіксовано нові порушення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Івано-Франківській області зафіксували сім порушень на довиборах до Верховної Ради - Довибори до Верховної Ради: на Прикарпатті зафіксовано нові порушення
    В Івано-Франківській області зафіксували сім порушень на довиборах до Верховної Ради
    Фото з відкритих джерел

    Виборця, що фотографував бюлетені, виявили в Надвірній

    Під час голосування на довиборах у Верховну раду по округу №87, що в Івано-Франківській області, зафіксовано сім порушень, серед яких – фотографування бюлетеня. Про це повідомляє пресслужба Національної полціції в Івано-Франківській області.

    «Сім порушень поліція зафіксувала станом на 13:00. Чотири з них знайшли в Надвірнянському районі, два – в Богородчанській ОТГ і одне – в Яремчанській ОТГ. За всіма фактами проводиться перевірка», – йдеться у повідомленні.

    Громадська мережа «Опора» розповіла, що на одній з дільниць у селі Дроботів Надвірнянського району спостерігачі і голова виборчкому почули звук фотокамери в кабінці для голосування. Громадянина попросили показати телефон і в ньому виявилося фото заповненого бюлетеня. Поліції повідомили про інцидент, але правоохоронці відпустили чоловіка, оскільки на фото нібито був незаповнений бюлетень.

    Зранку в неділю, 28 березня, спостерігачі громадського руху «Чесно» повідомили про незначну явку виборців на проміжних виборах народних депутатів у двох виборчих округах. Загалом вона не перевищувала 8%.

    Також на довиборах до Верховної ради України, які сьогодні відбуваються у двох областях, було зафіксовано порушення, пов'язані з організаційними моментами.

    Зокрема в Надвірній помітили офіційного спостерігача, що допомагав виборцям заповнювати бюлетень. Також стало відомо, що на прикарпатській дільниці у 87-му виборчому окрузі виборець проголосував за посвідченням водія.

    Теги: Верховна Рада вибори телефон Івано-Франківщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies