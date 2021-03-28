Довибори до Верховної Ради: на Прикарпатті зафіксовано нові порушення

В Івано-Франківській області зафіксували сім порушень на довиборах до Верховної Ради

Виборця, що фотографував бюлетені, виявили в Надвірній

Під час голосування на довиборах у Верховну раду по округу №87, що в Івано-Франківській області, зафіксовано сім порушень, серед яких – фотографування бюлетеня. Про це повідомляє пресслужба Національної полціції в Івано-Франківській області.

«Сім порушень поліція зафіксувала станом на 13:00. Чотири з них знайшли в Надвірнянському районі, два – в Богородчанській ОТГ і одне – в Яремчанській ОТГ. За всіма фактами проводиться перевірка», – йдеться у повідомленні.

Громадська мережа «Опора» розповіла, що на одній з дільниць у селі Дроботів Надвірнянського району спостерігачі і голова виборчкому почули звук фотокамери в кабінці для голосування. Громадянина попросили показати телефон і в ньому виявилося фото заповненого бюлетеня. Поліції повідомили про інцидент, але правоохоронці відпустили чоловіка, оскільки на фото нібито був незаповнений бюлетень.

Зранку в неділю, 28 березня, спостерігачі громадського руху «Чесно» повідомили про незначну явку виборців на проміжних виборах народних депутатів у двох виборчих округах. Загалом вона не перевищувала 8%.

Також на довиборах до Верховної ради України, які сьогодні відбуваються у двох областях, було зафіксовано порушення, пов'язані з організаційними моментами.

Зокрема в Надвірній помітили офіційного спостерігача, що допомагав виборцям заповнювати бюлетень. Також стало відомо, що на прикарпатській дільниці у 87-му виборчому окрузі виборець проголосував за посвідченням водія.