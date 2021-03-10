Дружина Медведчука показала кота, який після інфаркту почав ходити з нею до церкви

Марченко зазначила, що своїм нявканням кіт спонукає її молитися

Колишня телеведуча, кума російського президента та дружина одіозного політика Віктора Медведчука Оксана Марченко розповіла, що її кіт після інфаркту почав ходити з нею до церкви. Відео вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram та своєму каналі на YouTube.

«Друзі, я не писала про мого багатостраждального котика, бо весь цей час ми лікувалися: я ставила йому уколи, давала таблетки, він усе більше спав і не хотів нікуди виходити з ванної, як би я його не кликала. Але сьогодні, без запрошення, думаєте, куди він за мною пішов? Він піднявся в домашню церкву», – написала Марченко.

Дружина Медведчука зазначила, що своїм нявканням кіт спонукає її молитися. Водночас користувачі соцмереж зазначили, що домашня церква куми Путіна гарно оздоблена та прикрашена дорогими іконами.

У лютому Марченко повідомила про серцевий напад у кота. Вона розповіла, що тварина перебувала в лікарні – два дні на апараті штучної вентиляції легенів.

Кума Володимира Путіна презентувала новий трейлер свого авторського проєкту «Паломница». За її словами, на паломництво її благословив глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій. Також Марченко розказала, хто носить її на руках. Недавно Оксана Марченко поцілувала череп ченця.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Вона також потрапила до бази «Миротворця».

Марченко закликала українців насамперед вчити російську мову, щоби не бути «відрізаними» від науки. Також розповіла, що вважає колишню соратницю Януковича Ганну Герман своїм політичним орієнтиром.

Марченко звинуватила Зеленського, який застосував проти неї санкції, в «аморалці». Також вона розповіла про свої політичні плани. Зокрема дружина Медведчука не спростувала чуток, що йтиме в президенти України.