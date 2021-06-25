Дружина покійного Кернеса відсвяткувала день народження з жирафами (фото)

Оксана Кернес зазначила, що це був кращий день народження в її житті

Пасинок покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, Родіон Гайсинський привітав свою маму Оксану з днем народження оригінальним подарунком. Він влаштував їй поїздку в Кенію та сніданок із жирафами. Кумедне відео вдова Кернеса опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Дружина покійного мера Харкова також зазначила, що це був кращий день народження в її житті. «Дякую Родіон за такі сильні емоції. Це кращий д.р. у моєму житті», – підписала відео із жирафами Оксана.

Як раніше писав «Главком», фірма, співвласником якої є Родіон Гайсинський, отримає гроші на ремонт доріг. За дорожню розмітку дадуть грошей іншій фірмі, яка купує матеріали в чеської фірми – «прокладки», де пасинок Кернеса також співвласник.

Нагадаємо, що обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.