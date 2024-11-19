Найдурніші витрати бюджету США: Ілон Маск пригрозив рейтингом

Ілон Маск пообіцяв порахувати марно витрачені гроші американських платників податків

Мільярдер Ілон Маск пообіцяв скоротити сотні федеральних агенцій у США, але попросив дати знати, якщо під скорочення потраплять важливі витрати. У соцмережі X бізнесмен, який очолить структуру зі скорочення бюджетних видатків при адміністрації обраного президента США Дональда Трампа, заявив, що складе список найдурніших витрат бюджету США.

«Якщо громадськість вважає, що ми скорочуємо щось важливе чи не скорочуємо щось марнотратне, просто дайте нам знати. Також ми складемо рейтинг найдурніших витрат ваших податкових доларів. Це буде водночас і вкрай трагічно, і вкрай весело», – написав Маск.

Він також зазначив, що у США працює «близько 428 федеральних агенцій», але американці навіть не чули про багатьох із них. На думку мільярдера, країні вистачить 99 агентств.

До слова, бізнесмен Вівек Рамасвамі також повідомив, що спільно з Маском збирається ліквідувати кілька американських федеральних відомств. Він анонсував скорочення підрядників та одержувачів «надмірно великих рахунків» від американського уряду.

Нагадаємо, бізнесмени Ілон Маск і Вівек Рамасвамі будуть призначені на посади глав Департаменту державної ефективності (DOGE). підприємець та мільярдер Ілон Маск на своїй сторінці у соціальній мережі X написав, що його призначення є загрозою не для демократії, а для бюрократії. Таким чином він відповів на слова нинішнього глави держави Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс, які називали республіканця «загрозою демократії».