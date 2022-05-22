Польща почала масовий набір добровольців: не допустимо такого, як в Україні

З першого ж дня служби добровольці матимуть 4 560 злотих щомісячної платні

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак урочисто відкрив в місті Красник перший рекрутерський центр з набору бажаючих служити у Польському війську. Також міністр був присутній на церемонії складання присяги бійцями 2–ої Люблинської бригади Територіальної оборони, передає Polska Agencja Prasowa (PAP).

Саме з 21 травня, у Польщі стартувала кампанія набору на добровільну військову службу, порядок проходження якої регулюється прийнятим нещодавно у Польщі «Законом про захист Вітчизни» (Ustawa o obronie Ojczyzny).

До такого кроку польську владу підштовхнуло повномасштабне російське вторгнення до України.

«Нашою метою є те, щоб Польське військо нараховувало 300 тис. бійців, а саме – 250 тис. професійних вояків та 50 тис. вояків територіальної військової служби. Ми також хочемо зробити так, щоби якомога більше осіб пройшли військовий вишкіл й щоб таким чином якнайширшим було коло резервістів, тобто людей, які знають як поводитися у кризовій ситуації, які зможуть застосувати зброю», – пояснив Блащак.

«Не допустимо того, щоб такі сцени, які відбуваються в Україні, мали місце на польських землях«, – наголосив Маріуш Блащак під час урочистостей у Краснику.

Як повідомляє офіційний сайт Міноборони Польщі, з першого ж дня служби добровольці матимуть 4 560 злотих щомісячної платні. За поточним валютним курсом, це приблизно 31 тис. грн чи $1 тис.

Новобранці провоходитимуть двоетапну підготовку:

а) базовий курс – 28 днів,

б) вишкіл в одній з військових частин – 11 місяців.

Нагадаємо, що Польща чи не найбільше допомагає Україні з початку вторгнення РФ. Нині у цій країні перебуває найбільша кількість українських біженців. Сам Дуда раніше заявляв, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя. На цю заяву істерично відреагувала влада Російської Федерації.