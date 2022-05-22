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    Польща почала масовий набір добровольців: не допустимо такого, як в Україні

    Заповнення добровольцем анкети на вступ до Польського війська - Польща почала масовий набір добровольців: не допустимо такого, як в Україні

    Заповнення добровольцем анкети на вступ до Польського війська

    Фото: twitter.com/WCR_Gdynia

    З першого ж дня служби добровольці матимуть 4 560 злотих щомісячної платні

    Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак урочисто відкрив в місті Красник перший рекрутерський центр з набору бажаючих служити у Польському війську. Також міністр був присутній на церемонії складання присяги бійцями 2–ої Люблинської бригади Територіальної оборони, передає Polska Agencja Prasowa (PAP).

    Саме з 21 травня, у Польщі стартувала кампанія набору на добровільну військову службу, порядок проходження якої регулюється прийнятим нещодавно у Польщі «Законом про захист Вітчизни» (Ustawa o obronie Ojczyzny).

    До такого кроку польську владу підштовхнуло повномасштабне російське вторгнення до України.

    «Нашою метою є те, щоб Польське військо нараховувало 300 тис. бійців, а саме – 250 тис. професійних вояків та 50 тис. вояків територіальної військової служби. Ми також хочемо зробити так, щоби якомога більше осіб пройшли військовий вишкіл й щоб таким чином якнайширшим було коло резервістів, тобто людей, які знають як поводитися у кризовій ситуації, які зможуть застосувати зброю», – пояснив Блащак.

    «Не допустимо того, щоб такі сцени, які відбуваються в Україні, мали місце на польських землях«, – наголосив Маріуш Блащак під час урочистостей у Краснику.

    Як повідомляє офіційний сайт Міноборони Польщі, з першого ж дня служби добровольці матимуть 4 560 злотих щомісячної платні. За поточним валютним курсом, це приблизно 31 тис. грн чи $1 тис.

    Новобранці провоходитимуть двоетапну підготовку:

    а) базовий курс – 28 днів,

    б) вишкіл в одній з військових частин – 11 місяців.

    Нагадаємо, що Польща чи не найбільше допомагає Україні з початку вторгнення РФ. Нині у цій країні перебуває найбільша кількість українських біженців. Сам Дуда раніше заявляв, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя. На цю заяву істерично відреагувала влада Російської Федерації.

    Теги: росія окупанти Польща Міноборони війна добровольці Україна окупація #stoprussia
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    Польща почала масовий набір добровольців: не допустимо такого, як в Україні