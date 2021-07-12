Два штами одночасно. У Таїланді фіксують випадки зараження різними видами коронавірусу

Більша кількість випадків змішаної інфекції може призвести до гібриду і, в кінцевому підсумку, до нового варіанту

Штам «Дельта» може стати домінуючим в Таїланді вже найближчим часом

У Таїланді зафіксували сім випадків зараження двома штамами коронавірусу одночасно. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни, пише Bangkok Post.

За словами представника відомства, випадки коінфекції виявили серед працівників великої будівельної площадки, люди заразилися штамами «Альфа» і «Дельта». На даний момент у пацієнтів немає тривожних симптомів.

«Більша кількість випадків змішаної інфекції може призвести до гібриду і, в кінцевому підсумку, до нового варіанту», – зазначили в МОЗ.

Там додали, що штам «Дельта» може стати домінуючим в Таїланді вже найближчим часом.

Нагадаємо, через стрімке поширення Covid у дев’яти провінціях Таїланду влада посилює обмежувальні заходи.

Тим часом, Ізраїль зафіксував падіння ефективності вакцини Pfizer проти штаму «Дельта».

А у Нідерландах зафіксовано спалах Covid-19 попри масовану вакцинацію населення. Приріст заражень в країні стрімко зріс всього за чотири дні. Ще 6 липня показники вперше з початку літа перевищили 2000 випадків за добу, 7 липня було вже понад 3600 заражень, а в п’ятницю показник наблизився до 7000.