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    Два штами одночасно. У Таїланді фіксують випадки зараження різними видами коронавірусу

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    Більша кількість випадків змішаної інфекції може призвести до гібриду і, в кінцевому підсумку, до нового варіанту - Два штами одночасно. У Таїланді фіксують випадки зараження різними видами коронавірусу
    Більша кількість випадків змішаної інфекції може призвести до гібриду і, в кінцевому підсумку, до нового варіанту
    Фото: з відкритих джерел

    Штам «Дельта» може стати домінуючим в Таїланді вже найближчим часом

    У Таїланді зафіксували сім випадків зараження двома штамами коронавірусу одночасно. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни, пише Bangkok Post.

    За словами представника відомства, випадки коінфекції виявили серед працівників великої будівельної площадки, люди заразилися штамами «Альфа» і «Дельта». На даний момент у пацієнтів немає тривожних симптомів.

    «Більша кількість випадків змішаної інфекції може призвести до гібриду і, в кінцевому підсумку, до нового варіанту», – зазначили в МОЗ.

    Там додали, що штам «Дельта» може стати домінуючим в Таїланді вже найближчим часом.

    Нагадаємо, через стрімке поширення Covid у дев’яти провінціях Таїланду влада посилює обмежувальні заходи.

    Тим часом, Ізраїль зафіксував падіння ефективності вакцини Pfizer проти штаму «Дельта».

    А у Нідерландах зафіксовано спалах Covid-19 попри масовану вакцинацію населення. Приріст заражень в країні стрімко зріс всього за чотири дні. Ще 6 липня показники вперше з початку літа перевищили 2000 випадків за добу, 7 липня було вже понад 3600 заражень, а в п’ятницю показник наблизився до 7000.

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    Теги: Таїланд коронавірус
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    Два штами одночасно. У Таїланді фіксують випадки зараження різними видами коронавірусу