Минулого тижня в Києві зросла захворюваність на грип серед дітей

Минулого тижня в Києві на грип і ГРВІ захворіло 2765 дітей

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ на 13,4% порівняно з попереднім тижнем

У Києві за минулий тиждень, з 5 по 11 липня, зареєстровано 5007 хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 77,4%. Наразі показник захворюваності становить 169. Про це повідомили в державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 13,4% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 2765 (зростання на 5,9%), дорослих – 2242 особи (зниження на 29,5%).

У структурі захворюваності діти становлять 55,2%, а на попередньому тижні – 45,1%. Із них 37,4% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 1,6% – зареєстровано 1033 випадки.

До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 164 особи, серед госпіталізованих – 47 дітей.

Нагадаємо, у Києві за тиждень із 28 червня по 4 липня було зареєстровано 5794 хворих на грип і ГРВІ.

За минулу добу, 11 липня, у Києві коронавірус виявлено у 63 людей, від ускладнень захворювання померли три людини.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Із 5 липня Центр вакцинації від Covid-19 в Києві працює щодня – з 10:00 до 17:30.

Також у Києві від Covid-19 можна щепитися у пунктах вакцинації, що працюватимуть в режимі мінівакцинальних центрів кожні вихідні.

Але кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.

Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

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