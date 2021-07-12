У вихідні кількість щеплень в Україні зменшилася

26 356 людей вакциновано проти Covid-19 за добу 11 липня 2021 року

Протягом 11 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 792 306 людей

Станом на 12 липня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 3 489 332 особи. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«26 356 людей вакциновано проти Covid-19 за добу 11 липня 2021 року. Одну дозу отримали 13 390 людей, повністю імунізовані – 12 966 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 311 692 людини, з них отримали 1 дозу – 2 311 690 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 177 642 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 489 332 щеплення», – йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали:

108 мобільних бригад,

182 пункти щеплення;

140 центрів вакцинації.

Станом на 11 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 792 306 людей.

Тим часом, мешканки Норвегії, які зробили щеплення від Covid-19 американською вакциною Pfizer, повідомляють в соцмережах про збільшення грудей після цієї процедури.