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    У вихідні кількість щеплень в Україні зменшилася

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    26 356 людей вакциновано проти Covid-19 за добу 11 липня 2021 року - У вихідні кількість щеплень в Україні зменшилася
    26 356 людей вакциновано проти Covid-19 за добу 11 липня 2021 року
    Фото: radiosvoboda.org

    Протягом 11 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 792 306 людей

    Станом на 12 липня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 3 489 332 особи. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    «26 356 людей вакциновано проти Covid-19 за добу 11 липня 2021 року. Одну дозу отримали 13 390 людей, повністю імунізовані – 12 966 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 311 692 людини, з них отримали 1 дозу – 2 311 690 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 177 642 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 489 332 щеплення», – йдеться у повідомленні.

    Протягом доби працювали:

    108 мобільних бригад,

    182 пункти щеплення;

    140 центрів вакцинації.

    Станом на 11 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 792 306 людей.

    Тим часом, мешканки Норвегії, які зробили щеплення від Covid-19 американською вакциною Pfizer, повідомляють в соцмережах про збільшення грудей після цієї процедури.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я щеплення вакцинація коронавірус
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    У вихідні кількість щеплень в Україні зменшилася