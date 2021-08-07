Дженніфер Еністон не спілкується з невакцинованими друзями

Актриса вважає, що якщо захворіє, то може поставити під загрозу чиєсь життя

Акторка Дженніфер Еністон розповіла, чому вона перестала спілкуватися з друзями, які відмовилися робити щеплення. Про це пише ВВС.

Зірка «Друзів» заявила, що «втратила кількох людей зі свого щотижневого оточення», які вирішили не вакцинуватись проти коронавірусу. Деякі з її підписників в Instagram почали запитувати: чому вона так хвилюється, адже сама зробила щеплення.

«Тому що якщо у вас є варіант (ковіду – ред.), ви все ще можете передати мені його», – написала вона. – Я можу легко захворіти, мене не госпіталізують і я не помру. Але я можу передати його комусь іншому, хто невакцинований і має проблеми зі здоров'ям – і так я поставлю під загрозу їхнє життя», – пояснила Еністон.

Актриса розповіла про це у сторіз в Instagram, які доступні лише протягом 24 годин.

Раніше у своєму інтерв'ю виданню InStyle Еністон сказала: «Є ще велика група людей, які є антиваксерами або просто не дослухаються до фактів. Це справжня ганьба».

«Я щойно втратила кількох людей зі свого щотижневого оточення, які відмовились або не розповіли [чи щепились вони], і це прикро. Я відчуваю, що ваш моральний та професійний обов'язок – повідомляти людям. Бо нас же не тестують кожен день».

«Це складно, тому що кожен має право на власну думку, але багато думок не ґрунтуються ні на чому, крім страху чи пропаганди», – додала акторка.

Еністон публічно відстоює вакцини, але деякі інші зірки, наприклад фронтмен британського гурту Stone Roses Ієн Брау, а також Ван Моррісон і Ерік Клептон казали, що вакцини їх турбують.

Нагадаємо, цього тижня американська новинна компанія CNN звільнила трьох співробітників за те, що прийшли на роботу нещеплені. Бос CNN Джеф Цукер заявив, що компанія проводить «політику нульової толерантності щодо цього».

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