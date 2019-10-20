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    Фото

    Дженнифер Энистон умилила сеть архивным снимком

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    Дженнифер Энистон умилила сеть архивным снимком
    viva.ua

    Актриса умилила сеть архивным снимком, на котором она совсем малышка

    Дженнифер Энистон совсем недавно завела официальную страницу в Instagram, на которую уже подписались более 14 млн пользователей.

    Актриса активно делится с фолловерами личными фото, и на этот раз звезда сериала «Друзья» показала, как выглядела в детстве.

    Так, 50-летняя Дженнифер Энистон разместила в своем Insta-профиле два фото, на которых запечатлена в детстве и взрослой.

    «В стиле тогда и сейчас», – подписала пост экранная Рэйчел Грин.

    Примечательно, что на втором снимке Джен попыталась повторить свой детский образ с панамой и кудрями. У актрисы это получилось хорошо, вот только щечки у Энистон сейчас не такие пухлые.

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    instagram.com/jenniferaniston
    instagram.com/jenniferaniston

    Подписчики буквально пришли в восторг от черно-белой фотографии кинозвезды и оставили более 50 тыс. комментариев. «Милый пирожок», – написала известная актриса Риз Уизерспун.

    Джерело: segodnya.ua

    актриса Instagram
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