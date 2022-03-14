Джонсон збирає саміт для відновлення України
Самміт відбудеться наступного тижня у Лондоні
Самміт відбудеться наступного тижня у Лондоні. Там Джонсон зустрінеться з лідерами Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії.
Вони обговорять напад росії на Україну, довгострокову енергетичну безпеку та способи допомогти Україні відновитися після війни, йдеться у повідомленні.
Раніше Джонсон заявив, що для післявоєнного відновлення України буде розроблено аналог плану Маршала.
Нагадаємо, вбитий окупантами в Ірпені журналіст працював на Time. 51-річний кореспондент Брент Рено став жертвою підступності та жорстокості російських окупантів.
Також полковник із Великої Британії закликав Захід розглянути варіант вбивства Путіна.