Джуліані запросили дати свідчення у Сенаті щодо скандалу з Україною



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Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані

У відповідь на запрошення Джуліані заявив , що «любить Грема», але він є юристом

Голова правового комітету Сенату США, республіканець Ліндсі Грем запросив особистого адвоката президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Рудольфа Джуліані дати свідчення у Сенаті щодо звинувачень у корупції.

Про це Грем заявив 8 жовтня, повідомляє телеканал CNBC.

Як відомо, Джуліані виступив на захист Трампа, який потрапив під слідство у справі про імпічмент після звинувачень представника американської розвідки в тому, що глава Білого дому просив свого українського президента Володимира Зеленського ініціювати розслідування у справі колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера. У скарзі співробітника розвідки фігурувало також ім’я Джуліані.

У відповідь на запрошення Грема Джуліані заявив CNN, що «любить Грема», але він є юристом, і йому доводиться «мати справу з привілеями».

Нагадаємо, члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.

Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Джерело: Радіо Свобода