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    Дзюбі – 90. Українці вітають великого інтелектуала (фото)

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    З 2011 року Іван Дзюба був членом Ініціативної групи &laquo;Перше грудня&raquo; - Дзюбі – 90. Українці вітають великого інтелектуала (фото)
    З 2011 року Іван Дзюба був членом Ініціативної групи «Перше грудня»
    Фото з відкритих джерел

    Найвідоміша праця Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» вийшла багатьма мовами

    26 липня виповнилося 90 років члену Ініціативної групи «Першого грудня», українському літературознавцю, літературному критику, громадському діячеві, дисиденту радянських часів Іванові Дзюбі.

    Він є інтелектуальним лідером та прапором шістдесятницького руху. Найвідоміша праця Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» вийшла багатьма мовами. Але, опинившись за ґратами, він написав покаянну заяву і Дзюбі дозволили жити на волі за умови, що він стане оспівувати «літератури народів СРСР».

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    Дзюбі – 90. Українці вітають великого інтелектуала (фото)
    Дзюбі – 90. Українці вітають великого інтелектуала (фото)
    Дзюбі – 90. Українці вітають великого інтелектуала (фото)

    В роки незалежності Іван Дзюба був головним редактором журналу «Сучасність», міністром культури України (1992-1994), академіком-секретарем Відділення літератури, мови і мистецтвознавства НАН України (1996-2004), головою Комітету з Національної премії України ім. Т. Шевченка (1999-2005). З 2011 року став членом Ініціативної групи «Перше грудня».

    Промовиста цитата про українську мову Івана дзюби зберігає актуальність сьогодні:

    «Рідна мова – це найособистіша і найглибша сфера обстоювання свого «я», коли воно є, своєї особистої і національної гідності. Та річ не тільки в цьому. Річ і в об'єктивній природничості, необхідності, доцільності рідних мов та мовного розмаїття в багатонаціональному світі, річ в об'єктивній цінності їх для картини світу, річ у тому, що з умиранням усякої, а особливо розвиненої національної мови, людство назавжди втрачає одну із сторінок своєї духовної історії, стає біднішим і несправедливішим. Сьогодні на мови та їхнє майбутнє треба дивитися не лише з погляду їхніх функцій, але й з погляду зафіксованих у них багатств національної духовності та історії».

    Додамо, що в Україні нещодавно презентували короткометражний документальний фільм «По той бік Ізоляції» про відомого журналіста та письменника Станіслава Асеєва, який усіма силами привертає увагу до моторошного місця в самому центрі Європи – катівні «Ізоляція».

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    Теги: мова політв’язні Україна
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    Дзюбі – 90. Українці вітають великого інтелектуала (фото)