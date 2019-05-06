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    Екс-юрист Трампа прибув до в’язниці відбувати трирічний термін

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    Колишній юрист Дональда Трампа Майкл Коен, 4 травня 2019 року - Екс-юрист Трампа прибув до в’язниці відбувати трирічний термін
    Колишній юрист Дональда Трампа Майкл Коен, 4 травня 2019 року
    Фото: Reuters

    Коен відбуватиме покарання у в’язниці в містечку Отісвілль

    Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен прибув 6 травня до в’язниці в містечку Отісвілль, це приблизно 100 кілометрів від Нью-Йорка.

    Там він відбуватиме трирічний термін ув’язнення.

    У коментарі журналістам Коен сказав, що «з нетерпінням чекає дня, коли він зможе поділитися правдою».

    У грудні 2018 року суд визнав Коена винним у порушенні правил фінансування виборчих кампаній і ухиленні від сплати податків.

    У лютому 2019 року Коен, виступаючи перед Конгресом, назвав Трампа «шахраєм» і «расистом». Коен твердить, що президент під час передвиборної кампанії 2016 року продовжував переговори з Москвою про будівництво хмарочоса, хоча за законом не мав на це права. Трамп у відповідь звинуватив Коена у брехні.

    Нагадаємо, генпрокурор США Вільям Барр відмовився брати участь у слуханнях Палати представників Конгресу щодо доповіді спецпрокурора Мюллера про втручання Росії в американські вибори.

    Як відомо, наприкінці квітня заступник генпрокурора США подав у відставкупісля завершення «російського» розслідування.

    Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

    Такі висновки підтвердив у квітні на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.

    Як відомо,  Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

    Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.

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