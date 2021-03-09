Ексгенпрокурор підтвердив необґрунтованість підозри Порошенку

Руслан Рябошапка зізнався, що не має симпатій до Петра Порошенка, але підозри проти нього нікчеміні

Рябошапка заявив, що Венедіктова лояльна до Зеленського й не вміє говорити «ні»

Підозра Петру Порошенку, яку підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова є необґрунтованою. Про це в ефірі програми «Рандеву» Яніни Соколової заявив колишній генпрокурор Руслан Рябошапка.

Він нааголосив, що у нього «немає жодних симпатій до Порошенка». Але він не підписав підозру проти нього, яка була необґрунтованою.

«Венедіктова лояльна до Зеленського й не вміє говорити «ні», – справи проти Порошенка це підтверджують», – підкреслив колишній очільник Генпрокуратури.

Під час інтерв'ю Руслан Рябошапка водночас виступив з критикою на адресу Петра Порошенка з суто політичних позицій, і пригадав, як на його думку за вказівкою Порошенка свого часу проти нього відкривалося провадження за незаконне збагачення, яке втім було закрите вже через тиждень.

У червні 2020 року, коли Генеральну прокуратуру вже очолювала Ірина Венедіктова, Петру Порошенку намагалися вручити підозру у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляв, що проєкт підозри щодо п’ятого президента Петра Порошенка, який йому пропонувало підписати Державне бюро розслідувань, це юридичний треш.