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    Експерт: Чим більше втрат серед російських солдат, тим краще для росіян

    Великі втрати на війні в Україні росіян не лякають, а навпаки, заохочують, упевнений військовий експерт Михайло Самусь - Експерт: Чим більше втрат серед російських солдат, тим краще для росіян
    Великі втрати на війні в Україні росіян не лякають, а навпаки, заохочують, упевнений військовий експерт Михайло Самусь
    фото: Генштаб ЗСУ

    Росіянам подобається, коли у них вдома йдуть похорони

    У Росії зараз фіксується справжній підйом мілітаристських настроїв. Про це військовий експерт Михайло Самусь заявив у інтерв’ю «Главкому».

    «Справді, мілітаристський угар в Росії зараз настільки розкручений, що росіяни просто вимагають крові», – переконаний Самусь.

    Він нагадав про коментарі росіян щодо переговорів, які мали місце між Україною і Росією у Туреччині. «У них був шок просто: що за переговори з «нацистами», які можуть бути гарантії безпеки чи вступу України до ЄС? Треба просто зруйнувати нашу державу та припинити її існування», – зазначив експерт.

    Росіяни, на думку Михайла Самуся, щиро вірять у те, що війна проти України – це благородна справа, що територію нашої країни потрібно «вичистити». Крім того, додав експерт, «як би дико не звучало, їм подобається, коли у них вдома йдуть похорони».

    Тому, упевнений Самусь, чим більше буде втрат у російській армії, яка воює в Україні – тим краще це для самих росіян, для їхньої телепропаганди.

    «Оголошення про припинення війни під приводом аби зберігати життя солдат, буде просто шоком», – підсумував настрої у Російській Федерації військовий експерт.

    Нагадаємо, що на початку квітня, за інформацією Генштабу Збройних сил України, Росія розпочала приховану мобілізацію резервістів із бойовим досвідом. Основним мотиваційним чинником для російських резервістів є матеріальне заохочення та можливість покращити матеріальне становище за рахунок мародерства.

    Командування збройних сил РФ розраховує залучити під час цієї мобілізації приблизно 60 тисяч осіб.

    4 квітня стало відомо, що, крім резервістів, Росія кидає на війну проти України уже підлітків з «Юнармії».

    Читайте також: Військовий експерт Михайло Самусь: Наступний етап війни буде для росіян ще трагічнішим
    Теги: росія окупанти війна мобілізація Україна окупація #stoprussia
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    Експерт: Чим більше втрат серед російських солдат, тим краще для росіян