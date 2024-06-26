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Експерт назвав ключових бенефіціарів підвищення тарифу на електрику для населення

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Експерт назвав ключових бенефіціарів підвищення тарифу на електрику для населення
Експерт розповів, що «Укргідроенерго» має намір відновити 1 ГВт потужностей до зими
ілюстративне фото: Depositphotos

Підвищення тарифу на світло дасть «Енергоатом» та «Укргідроенерго» гроші на ремонти – Прокіп

Ключовими вигодонабувачами з підвищення тарифу на електроенергію для населення будуть державні «Енергоатом» та «Укргідроенерго». Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. 

«Ключовими бенефіціарами підвищення тарифу для населення будуть «Енергоатом» та «Укргідроенерго». Проте, очевидно, що мине час, поки ці компанії зможуть накопичити достатній фінансовий ресурс для інвестування», – сказав він.

Експерт розповів, що «Укргідроенерго» має намір відновити 1 ГВт потужностей до зими. І це робитиметься за рахунок допомоги, а також кредитних коштів, які частково повертатимуться завдяки фінансовому ресурсу, що буде акумульовано через підвищення тарифу.

Водночас він додав, що приватні компанії відновлюються за власний рахунок. Зокрема, вони залучають позики, та частково отримують допомогу з інших країн.

Раніше голова Держенергонагляду Руслан Слободян заявляв, що кошти з підвищеного тарифу на світло в першу чергу будуть використані для відновлення державної генерації.

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Теги: Енергоатом Укргідроенерго населення Укренерго

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