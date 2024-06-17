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«Повна відсутність комунікації»: Фаріон повідомила, на якому етапі справи СБУ проти неї

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Повна відсутність комунікації»: Фаріон повідомила, на якому етапі справи СБУ проти неї
Йдеться про кримінальне провадження, яке було відкрито у середині листопада 2023 року, за чотирма за такими статтями Кримінального кодексу України
фото: Укрінформ

Ірина Фаріон запевняє, що сама звернулася до поліції

Кримінальне впровадження, яке СБУ відкрила проти мовознавиці Ірини Фаріон, перебуває на етапі «відсутньої комунікації» з самою Фаріон. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Телеграфу».

За словами Ірини Фаріон, на жодні допити СБУ її не викликала.

«Абсолютно. Я відкрита, я активно працюю, їжджу країною, у мене презентації, відкриті лекції, але жодних до мене дзвінків про розмови не було. Мене ж повинні допитати, правда?», – сказала мовознавиця.

Натомість, Ірина Фаріон запевняє, що сама звернулася до поліції.

«Я звернулася до Кіберполіції з вимогою провести розслідування хто втрутився в мій Telegram-канал? Чому від мого імені писалися брутальні речі на адресу Поліщук (мова про захисницю «Азовсталі» Катерину Поліщук. – ред.)? Це все не завершується, це тільки почалося. Прошу, Кіберполіція, з’ясуйте це. На мій телефон надійшла така кількість дзвінків з московськими номерами, що він просто перестав працювати», – наголосила мовознавиця.

Фаріон додала, що наразі її телефон зараз перебуває у слідчого.

До слова, у травні Служба безпеки України очікує на результати низки експертиз щодо висловлювань і публікацій народної депутатки VII скликання Ірини Фаріон. Про це «Главкому» повідомив начальник управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Артем Дехтяренко у відповіді на запит.

Варто наголосити: СБУ залишила без конкретизації питання «Главкома», яке стосувалося статусу Ірини Фаріон у цьому кримінальному провадженні. Також редакція цікавилася, чи їй оголошувалася підозра. На що Артем Дехтяренко зауважив, що це – таємниця слідства, яка оприлюднюється з дозволу прокурора або слідчого. Останні такого дозволу не надали, сказано у відповіді СБУ.

Нагадаємо, що весь скандал між Іриною Фаріон та окремими військовими почався після виходу програми «Рандеву з Яніною Соколовою» 6 листопада 2023 року. У ній експарламентарка та мовознавиця наголосила, що не існує такого терміна як російськомовне населення. 

Після мовного скандалу, Ірину Фаріон було звільнено з посади професора кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Проте вже у травні Фаріон поновили на посаді професорки «Львівської політехніки».

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Теги: телефон відео населення Ірина Фаріон Telegram розслідування скандал військові прокурор підозра

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