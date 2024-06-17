«Повна відсутність комунікації»: Фаріон повідомила, на якому етапі справи СБУ проти неї

Йдеться про кримінальне провадження, яке було відкрито у середині листопада 2023 року, за чотирма за такими статтями Кримінального кодексу України

Ірина Фаріон запевняє, що сама звернулася до поліції

Кримінальне впровадження, яке СБУ відкрила проти мовознавиці Ірини Фаріон, перебуває на етапі «відсутньої комунікації» з самою Фаріон. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Телеграфу».

За словами Ірини Фаріон, на жодні допити СБУ її не викликала.

«Абсолютно. Я відкрита, я активно працюю, їжджу країною, у мене презентації, відкриті лекції, але жодних до мене дзвінків про розмови не було. Мене ж повинні допитати, правда?», – сказала мовознавиця.

Натомість, Ірина Фаріон запевняє, що сама звернулася до поліції.

«Я звернулася до Кіберполіції з вимогою провести розслідування хто втрутився в мій Telegram-канал? Чому від мого імені писалися брутальні речі на адресу Поліщук (мова про захисницю «Азовсталі» Катерину Поліщук. – ред.)? Це все не завершується, це тільки почалося. Прошу, Кіберполіція, з’ясуйте це. На мій телефон надійшла така кількість дзвінків з московськими номерами, що він просто перестав працювати», – наголосила мовознавиця.

Фаріон додала, що наразі її телефон зараз перебуває у слідчого.

До слова, у травні Служба безпеки України очікує на результати низки експертиз щодо висловлювань і публікацій народної депутатки VII скликання Ірини Фаріон. Про це «Главкому» повідомив начальник управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Артем Дехтяренко у відповіді на запит.

Варто наголосити: СБУ залишила без конкретизації питання «Главкома», яке стосувалося статусу Ірини Фаріон у цьому кримінальному провадженні. Також редакція цікавилася, чи їй оголошувалася підозра. На що Артем Дехтяренко зауважив, що це – таємниця слідства, яка оприлюднюється з дозволу прокурора або слідчого. Останні такого дозволу не надали, сказано у відповіді СБУ.

Нагадаємо, що весь скандал між Іриною Фаріон та окремими військовими почався після виходу програми «Рандеву з Яніною Соколовою» 6 листопада 2023 року. У ній експарламентарка та мовознавиця наголосила, що не існує такого терміна як російськомовне населення.

Після мовного скандалу, Ірину Фаріон було звільнено з посади професора кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Проте вже у травні Фаріон поновили на посаді професорки «Львівської політехніки».