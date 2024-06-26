Експосадовець «Укренерго» розкрадав бюджетні кошти на закупівлі бронежилетів – СБУ

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі

Служба безпеки: Дії експосадовця призвели до бюджетних збитків у понад 10 млн грн

СБУ та НАБУ викрили колишнього очільника Департаменту «Укренерго», який розкрадав бюджетні кошти на закупівлі бронежилетів. Про це повідомляє прессцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що мова йде про екскерівника одного з Департаментів держпідприємства, який навесні 2022 року організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю.

«Для реалізації оборудки колишній посадовець залучив афілійовану комерційну структуру, яка навіть не має дозвільних документів та ліцензій на виробництво військової амуніції. Крім цього, «підрядники» ніколи не займались виготовленням бронежилетів», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у цієї фірми експосадовець «Укренерго» придбав за державні кошти партію відповідного спорядження за удвічі завищеною сумою. Таким чином це призвело до бюджетних збитків у понад 10 млн грн.

За матеріалами Служби безпеки та НАБУ вже колишньому чиновнику «Укренерго» повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі.

До слова, Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру начальнику квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) та підприємцю з Волині, які наживалися на ремонті оборонних об’єктів. Про це йдеться у Telegram-каналі відомства 20 червня.

Нагадаємо, на заволодінні коштами УЗ під час ремонту колійних машин викрили організовану групу з п’яти осіб, внаслідок дій яких компанія зазнала збитків на суму 17,1 млн грн. НАБУ і САП спільно з СБУ визначили, що групу, яка керувалась замислом протиправного збагачення, створили ще у 2021 році. Ситуацію окреслює пресслужба НАБУ.

Також правоохоронці викрили колишнього директора харківського оборонного підприємства, який розкрадав державні кошти на ремонті військової техніки. Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Харківській області.