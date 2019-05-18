Експерт з протоколу: Ми не зможемо запросити усі понад 200 країн, наявних у світі

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Новообраний президент Володимир Зеленський Ілюстративне фото

На думку Ладного, церемонія інавгурації може проходити і в кулуарах, і просто неба на території Ради, і навіть поза межами парламенту

Церемонія інавгурації не обов’язково має проходити у Верховній Раді, адже ніде не сказано, що присягати новообраний президент має саме у залі засідань. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав дипломат, екс-заступник глави Аадміністрації президента - керівник управління державного протоколу і церемоніалу, екс-керівник протоколу прем'єр-міністра Віктора Януковича Юрій Ладний.

Протоколіст нагадав, що, приміром, у 1999 році друга інавгурація Леоніда Кучми пройшла у Палаці «Україна». А постанова парламенту про те, що інавгурація має відбуватися у парламенті, була схвалена лише у 2004 році. «Тому до того часу не існувало взагалі ніяких законних чи підзаконних актів, які б регулювали цю процедуру. У той же час, як показує досвід останніх тижнів, в тексті цієї постанови закладені норми, які не сприяють швидкому процесу передачі влади новообраному президенту...», - зазначив він.

Ладний додав, що в Україні, на жаль, досі немає спеціального закону, який би регламентував повністю процедуру інавгурації.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Станом на вечір 17 травня з'явилася інформація про те, що в інавгурації президента Володимира Зеленського візьмуть участь п’ять очільників європейських країн: це президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер.