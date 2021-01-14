За добу в Києві майже 800 нових хворих на коронавірус

Кількість виявлених випадків Covid-19 у Києві перевищила 120 тисяч

За минулу добу, 13 січня, у Києві коронавірус виявлено у 794 людей. Це на 112 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 12 січня було 906 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 120186 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 45527 осіб (за добу 699), померли 2141 особа (за добу 13).

У Київській області зафіксовано 64674 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 410 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 280 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 44444 особи (за добу 871), померли 1042 людини (за добу 7).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1138764 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 13 січня зафіксовано 7925 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 13 січня у Києві було підтверджено 119392 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 906 осіб.

У Київській області було 64264 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 280 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.

Останнім часом у Києві трохи зменшилася кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Але не меншає людей, які перебувають у лікарнях у важкому стані.