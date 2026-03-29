Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди

glavcom.ua
Антон Федорців
Мірчі Луческу стало зле напередодні спарингу національної команди
фото: Федерація футболу Румунії

Ветеран тренерського цеху знову зіткнувся з проблемами зі здоров'ям

Керманич збірної Румунії Мірча Луческу знепритомнів у таборі національної команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Федерації футболу Румунії.

Інцидент стався на технічній нараді перед тренувальною сесією збірної. 80-річному Луческу раптово стало погано. Медичний штаб національної команди надав першу допомогу фахівцю на місці. Згодом на тренувальну базу прибули дві карети «швидкої».

Стан досвідченого тренера вдалося стабілізувати. Проте, зважаючи на медичні протоколи, Луческу госпіталізували для ретельного обстеження і спеціалізованого нагляду. Федерація пообіцяла згодом надати більше інформації про долю керманича збірної Румунії.

Вочевидь, Луческу пропустить контрольний матч «триколірних» проти збірної Словаччини. Поєдинок відбудеться в Братиславі 31 березня. Раніше обидві команди програли півфінал плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року.

Тренерська кар'єра Мірчі Луческу

Розпочав із ролі граючого тренера в «Корвінулі» з румунської Гунедоари в 1979 році. У 1981-му вперше очолив збірну Румунії, пропрацював там п'ять років і взяв із національною командою участь в Євро-1984.

У 1985-1990 роках працював із бухарестським «Динамо». Пізніше тренував італійські («Піза», «Брешія» – двічі, «Реджана», «Інтер») та турецькі («Галатасарай», «Бешикташ») клуби. Двічі очолював бухарестський «Рапід», а також працював із пітерським «Зенітом». По два рази став чемпіоном Румунії та Туреччини, тріумфував у Серії B із «Брешією», виграв Суперкубок УЄФА з «Галатасараєм».

Майже два десятки років провів у чемпіонаті України. Спершу тренував донецький «Шахтар» (2004-2016 рр.), а потім – київське «Динамо» (2020-2023 рр.). Із «гірниками» виграв вісім титулів Прем'єр-ліги, шість Кубків і сім Суперкубків України та Кубок УЄФА 2008/09. На чолі «біло-синіх» став чемпіоном України, виграв по Кубку та Суперкубку України.

Збірна Румунії у кваліфікації до ЧС-2026

Луческу повернувся на місток національної команди в серпні 2024 року. «Триколірні» фінішували третіми в групі H відбору, пропустивши вперед Австрію та Боснію і Герцеговину.

У плейоф кваліфікації до Мундіалю команда Луческу потрапила завдяки виступу в Лізі націй. Там підопічні досвідченого фахівця тріумфували в групі 2 Дивізіону C, вигравши всі шість матчів.

У півфіналі плейоф відбору Румунія мінімально поступилася збірній Туреччини. Єдиний м'яч оформив оборонець Ферді Кадіоглу.

До слова, знаменитий екстренер мадридського «Реала» Джон Тошак захворів на деменцію. Фахівець відійшов від футбольних справ у 2018 році. Про когнітивну хворобу валлійця розповів його син Кемерон Тошак.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

