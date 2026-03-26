Колишній тренер «Шахтаря» вибув із перегонів за роботу в кризовому гранді Англії

glavcom.ua
Роберто Де Дзербі взяв паузу в тренерській кар'єрі
Фахівець самоусунувся від боротьби за посаду в нинішньому сезоні

Екскерманич французького «Марселя» Роберто Де Дзербі не претендуватиме на роботу в лондонському «Тоттнемі» чи іншому клубі до літа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sports.

Італійський тренер вирішив узяти паузу після прощання з чемпіонатом Франції. Відновити роботу Де Дзербі запланував у наступному сезоні. Пропозиції клубів колишній коуч донецького «Шахтаря» розглядатиме ближче до міжсезоння.

«Тоттнем» близький до чергової зміни головного тренера. Минулого літа «шпор» очолив данець Томас Франк. Утім, після першої декади лютого керівництво лондонців звільнило фахівця. Замість нього керманичем «Тоттнема» став Ігор Тудор, але під керівництвом хорватського фахівця команда здобула лише одну перемогу в семи поєдинках у всіх турнірах.

Наразі «шпори» вибули з усіх кубкових турнірів. У чемпіонаті Англії справи лондонців кепські. «Тоттнем» не перемагав у Прем'єр-лізі з кінця минулого року та лише на одне очко випереджає зону вильоту.

Роберто Де Дзербі на чолі «Марселя»

Італійський фахівець очолив провансальців перед сезоном 2024/25. За підсумками кампанії «Марсель» посів друге місце в чемпіонаті Франції.

У нинішньому сезоні команда Де Дзербі не змогла подолати основний раунд Ліги чемпіонів. «Марсель» набрав 9 очок і поступився лісабонській «Бенфіці» за додатковими показниками. Також гранд продовжив боротьбу за Кубок Франції.

Тренерська кар'єра Роберто Де Дзербі

Фахівець починав зі скромних італійських клубів. Проривом тренера стала робота на чолі «Сассуоло». У 2018-2021 рр. він зробив колектив міцним середняком Серії A.

У травні 2021 року Де Дзербі запросив донецький «Шахтар». Із італійцем на чолі «гірники» виграли Суперкубок України та подолали кваліфікацію Ліги чемпіонів. Утім, на груповому етапі турніру фінішували останніми з двома нічиїми.

Після повномасштабного вторгнення росіян Де Дзербі покинув чемпіонат України. Формально він тренував «Шахтар» до липня 2022-го. У вересні того ж року очолив англійський «Брайтон» і фінішував шостим у дебютному сезоні та на 11-му місці – в другому.

До слова, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

Нагадаємо, екстренер іспанської «Барселони» Ернесто Вальверде визначився з майбутнім. Фахівець вирішив покинути «Атлетік» із Більбао після нинішнього сезону. Тренер працював із «левами» з літа 2022 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Тоттнем Готспур

