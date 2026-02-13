Головна Одеса Новини
Руйнування надзвичайно серйозні. В Одесі пошкоджено енергооб'єкт ДТЕК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Руйнування надзвичайно серйозні. В Одесі пошкоджено енергооб'єкт ДТЕК
Фахівці працюють на місці удару і розбирають завали
фото: ДТЕК (ілюстративне)

За словами енергетиків, ремонт потребуватиме значного часу

13 лютого російська армія знову атакувала енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК в Одеській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що ворог завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Зараз фахівці працюють на місці удару і розбирають завали.

«Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання – повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у Миколаївській області внаслідок ранкової атаки російських ударних безпілотників зафіксоване пошкодження енергетичної інфраструктури.

Як повідомлялося, у трьох міста України спостерігається найскладніша ситуація з електропостачанням. Після нічного масованого ракетного удару 12 лютого найбільше постраждали енергетичні об'єкти в Києві, на Одещині та Дніпровщині.

Раніше російські окупанти атакували теплову електростанцію ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції. Це вже одинадцята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів.

 До слова, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

