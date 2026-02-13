На Миколаївщині пошкоджено енергетичну інфраструктуру через обстріл РФ

Через ворожу атаку частину області знеструмлено

У Миколаївській області внаслідок ранкової атаки російських ударних безпілотників зафіксоване пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

«Внаслідок ранкової атаки «шахедів» є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі частково знеструмлено населені пункти Баштанського району», – зазначив Кім.

Як повідомлялося, вранці 13 лютого Херсон залишився без електропостачання, фахівці з'ясовують причини блекауту. Енергетики вже працюють над тим, щоб якомога скоріше повернути електрику в домівки мешканців міста.

Нагадаємо, у трьох міста України спостерігається найскладніша ситуація з електропостачанням. Після нічного масованого ракетного удару 12 лютого найбільше постраждали енергетичні об'єкти в Києві, на Одещині та Дніпровщині.

Раніше російські окупанти атакували теплову електростанцію ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції. Це вже одинадцята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів.

До слова, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.