Будинок, де живе Ліна Костенко, залишився без тепла

У квартирах температура падає до 3–8 градусів, мешканці тиждень без нормального тепла

В одному з будинків у Шевченківському районі Києва, де температура в квартирах опустилася до 3–8 градусів тепла, проживає легендарна українська поетеса Ліна Костенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сюжет ТСН.

Мешканці будинку розповідають, що вже близько тижня живуть без нормального опалення та з постійними перебоями електропостачання. Люди змушені підійматися сходами пішки, перебувають у квартирах в одязі та намагаються зігріватися підручними засобами.

«Плюс три. Ви таке пам’ятаєте у своєму житті? Ні, такого не було», – розповіла одна з жительок будинку. Докторка мистецтвознавства, лауреатка Шевченківської премії Тетяна Кара-Васильєва повідомила, що в її квартирі температура на кухні сягає семи градусів, а батареї залишаються холодними ще з минулої весни.

«Я сиджу і читаю. Домонтовичі читаю», – сказала вона, зазначивши, що намагається триматися попри холод. У цьому ж будинку мешкає Ліна Костенко. За словами сусідів, поетеса також змушена жити в умовах низької температури. Вони розповіли, що в її квартирі температура становить близько восьми градусів тепла.

Інший мешканець будинку, архітектор Павло Сенгаївський, зазначив, що через мороз існує ризик пошкодження інженерних мереж. «Якщо у нас десь всередині стіни нуль, то всі ці стояки дуже ймовірно, що вже позамерзали. І можуть лопнути», – пояснив він.

Жителі також повідомляють, що світло іноді відсутнє понад 26 годин, а надія на швидке відновлення теплопостачання поступово зникає. Журналісти ТСН зв’язалися з інженером з експлуатації житлових будівель цього мікрорайону Андрієм Лукашенком. Він повідомив, що в будинку працюють три комунальники, однак визнав, що не всі проблеми можна вирішити оперативно. За його словами, значну частину пошкоджень спричинили російські обстріли.

Раніше, Президент України Володимир Зеленський провів терміновий енергетичний селектор через критичну ситуацію в енергосистемі. Найскладніша обстановка зберігається в Києві та області, на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Дніпровщині. Станом на ранок 21 січня 2026 року більша частина столиці залишається знеструмленою.