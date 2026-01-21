Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Будинок, де живе Ліна Костенко, залишився без тепла

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Будинок, де живе Ліна Костенко, залишився без тепла
Ліна Костенко живе в холодному будинку в центрі Києва
фото: Уніан

У квартирах температура падає до 3–8 градусів, мешканці тиждень без нормального тепла

В одному з будинків у Шевченківському районі Києва, де температура в квартирах опустилася до 3–8 градусів тепла, проживає легендарна українська поетеса Ліна Костенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сюжет ТСН.

Мешканці будинку розповідають, що вже близько тижня живуть без нормального опалення та з постійними перебоями електропостачання. Люди змушені підійматися сходами пішки, перебувають у квартирах в одязі та намагаються зігріватися підручними засобами.

«Плюс три. Ви таке пам’ятаєте у своєму житті? Ні, такого не було», – розповіла одна з жительок будинку. Докторка мистецтвознавства, лауреатка Шевченківської премії Тетяна Кара-Васильєва повідомила, що в її квартирі температура на кухні сягає семи градусів, а батареї залишаються холодними ще з минулої весни.

«Я сиджу і читаю. Домонтовичі читаю», – сказала вона, зазначивши, що намагається триматися попри холод. У цьому ж будинку мешкає Ліна Костенко. За словами сусідів, поетеса також змушена жити в умовах низької температури. Вони розповіли, що в її квартирі температура становить близько восьми градусів тепла.

Інший мешканець будинку, архітектор Павло Сенгаївський, зазначив, що через мороз існує ризик пошкодження інженерних мереж. «Якщо у нас десь всередині стіни нуль, то всі ці стояки дуже ймовірно, що вже позамерзали. І можуть лопнути», – пояснив він.

Жителі також повідомляють, що світло іноді відсутнє понад 26 годин, а надія на швидке відновлення теплопостачання поступово зникає. Журналісти ТСН зв’язалися з інженером з експлуатації житлових будівель цього мікрорайону Андрієм Лукашенком. Він повідомив, що в будинку працюють три комунальники, однак визнав, що не всі проблеми можна вирішити оперативно. За його словами, значну частину пошкоджень спричинили російські обстріли.

Раніше, Президент України Володимир Зеленський провів терміновий енергетичний селектор через критичну ситуацію в енергосистемі. Найскладніша обстановка зберігається в Києві та області, на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Дніпровщині. Станом на ранок 21 січня 2026 року більша частина столиці залишається знеструмленою.

Читайте також:

Теги: енергетика Ліна Костенко Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2026 рік: падіння Путіна і кінець війни? Що обіцяють провидці, екстрасенси, тарологи і астрологи
2026 рік: падіння Путіна і кінець війни? Що обіцяють провидці, екстрасенси, тарологи і астрологи Прогнози
1 сiчня, 19:00
Україна збільшила імпорт електроенергії з ЄС до 2450 МВт
Стало відомо, наскільки зросла потужність імпорту електроенергії з ЄС
2 сiчня, 17:39
Новий безпечний конфайнмент та сховища відпрацьованого ядерного палива заживлені від об’єднаної енергосистеми України
Чорнобильську АЕС заживлено після російського обстрілу
Вчора, 17:29
Глава компанії повідомив, що основна мережа захищена протягом 72 годин
Значна частина інфраструктури «Київстару» знеструмлена після атак
Сьогодні, 15:50
Трамп укотре повторив, що війни в Україні ніколи б не було, якби він був президентом
Трамп розповів, що насправді думає про Путіна
3 сiчня, 20:57
Енергетики всієї області безперервно працюють над відновленням
«Місто не може цілодобово працювати на генераторах». Філатов жорстко висловився про блекаут у Дніпрі
9 сiчня, 06:37
У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки залишили новонароджену дівчинку
Немовля у сумці в під’їзді будинку: поліція Тернополя розслідує випадок
15 сiчня, 12:28
Європейські країни обговорюють безпековий альянс без США за участі України
Без участі США, але з Україною: ЄС обговорює нову оборонну коаліцію
19 сiчня, 16:07
Папис «слава россии» на полоненому могли зробити російські хірурги в ДОКТМО
Названо російських хірургів, які могли випалити на тілі українського бранця «слава России»
Вчора, 21:31

Здоров'я

Будинок, де живе Ліна Костенко, залишився без тепла
Будинок, де живе Ліна Костенко, залишився без тепла
Як тривалий холод впливає на організм та коли треба звернутися до лікаря – пояснення терапевтки
Як тривалий холод впливає на організм та коли треба звернутися до лікаря – пояснення терапевтки
Прогноз магнітних бур на 21-22 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 21-22 січня: якою буде сонячна активність
Найсильніша за 20 років магнітна буря досягла Землі
Найсильніша за 20 років магнітна буря досягла Землі
Прогноз магнітних бур на 19-20 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-20 січня: якою буде сонячна активність
Ексспікер Литвин на 70-му році життя пірнув в ополонку (фото)
Ексспікер Литвин на 70-му році життя пірнув в ополонку (фото)

Новини

Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Сьогодні, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua