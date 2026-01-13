Окупанти під час нічної атаки пошкодили консульство Польщі в Одесі

Ніхто зі співробітників консульства не постраждав

Російська терористична армія у ніч проти 13 січня пошкодила Генеральне консульство Польщі в Одесі. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр, передає «Главком».

«Ще одна ніч російського терору. У результаті нічного бомбардування було пошкоджено польське консульство в Одесі. Велика повага всій команді Міністерства закордонних справ Республіки Польща, яка працює в Україні», – йдеться у повідомленні.

За даними речника, ніхто зі співробітників не постраждав.

Нагадаємо, 13 січня Російська Федерація здійснила дронову атаку на Одесу. У центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали пʼятеро осіб. Психологи ДСНС надали допомогу 14 особам, серед яких одна дитина.